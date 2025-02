Mastalerek odkrywa kulisy rozmowy Dudy z Trumpem. Tego wcześniej nie mówiono

Andrzej Duda wrócił do Polski po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Zdradził zaskakującą informację!

Mastalerek gościł w poniedziałek (24 lutego) na antenie radia Zet. Szef gabinetu prezydenta był pytany o spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, które odbyło się w sobotę (22 lutego) przy okazji odbywającej się w Waszyngtonie konferencji CPAC, czyli największego wydarzenia amerykańskiej prawicy. Obserwatorom sceny politycznej nie uszło uwadze, że prezydencie weszli na rozmowę, po czym kilka minut później Trump już przemawiał ze sceny w ramach bardzo długiego wystąpienia. Pojawiły się sugestie, że rozmowa Dudy z Trumpem trwała chwilę.

Rozmowa Duda - Trump. Szef gabinetu prezydenta o szczegółach

Pytany o to Mastalerek odparł, że było inaczej, rozmowa została podzielona na dwie część, a w jej czasie omówione zostały wszystkie najważniejsze sprawy. Zapewnił, że spotkanie "ani nie trwało 10 min, ani nie miało trwać godziny", chociaż właśnie takie informacje pojawiały się jeszcze przed spotkaniem. Sprecyzował, że spotkanie miało dwa elementy - pierwszym były rozmowy delegacji, a następnie spotkanie prezydentów w "cztery oczy".

Szef gabinetu prezydenta ocenił, że jeśli chodzi o przebieg rozmów to zostało potwierdzone to, co padło podczas niedawnej wizyt sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, a także specjalnego wysłannika USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keitha Kellogga w Warszawie, chodzi o deklaracje o utrzymaniu, a wręcz wzmocnieniu amerykańskiego zaangażowania, m.in. militarnego, w Polsce.

Mastalerek zapewnił też, że w czasie rozmów nie było mowy o wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę w ramach ew. misji stabilizacyjnej, tego tematu nie było. O czym zaś Duda rozmawiał z Trumpem w "cztery oczy", tego szef gabinetu nie wie.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego tuż po powrocie prezydenta z USA

Przypomnijmy, że w poniedziałek (24 lutego) odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazał w radiu Mastalerek, prezydenta Andrzej Duda na spotkaniu podzieli się swoją wiedzą z przedstawicielami polskiej sceny politycznej oraz będzie apelował o jedność w obecnej sytuacji międzynarodowej.

