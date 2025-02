i Autor: Kancelaria Prezydenta @prezydentpl/X Andrzej Duda & Donald Trump

ważne rozmowy

Spotkanie Dudy z Trumpem za zamkniętymi drzwiami. Kilka minut później Trump wyszedł, by przemawiać

Prezydent Andrzej Duda poleciał do USA. W Waszyngtonie odbywa się konferencja CPAC, czyli największe wydarzenie amerykańskiej prawicy i to przy okazji tej konferencji spotykają się prezydent Polski i prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Wiadomo, że rozmowa przebiega dzień po rozmowie telefonicznej prezydenta Dudy z prezydentem Ukrainy Wodymyrem Zełenskim. Kilka minut po rozpoczęciu rozmów Trump wyszedł na scenę i przemawiał do zebranych na konferencji.