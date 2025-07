Geneza konfliktu: Wypowiedź Szłapki o Ruchu Obrony Granic

Rzecznik rządu Adam Szłapka w niedzielnym nagraniu w mediach społecznościowych ostro skrytykował działalność Roberta Bąkiewicza i jego Ruch Obrony Granic. Szłapka stwierdził, że Ruch Obrony Granic to "cynicznie wyreżyserowany spektakl", a jego liderzy "cynicznie wykorzystują polską flagę". Zdaniem rzecznika rządu, inicjatywa Bąkiewicza nie jest oddolnym ruchem, lecz działaniem mającym na celu destabilizację państwa.

Szłapka argumentował, że działania Ruchu Obrony Granic podważają zaufanie do państwa i służą interesom sił zewnętrznych. "To jest patriotyzm? Nie, to jest ściema. A im zależy tylko na destabilizacji państwa" – mówił Szłapka w nagraniu opublikowanym na platformie X. Wypowiedź rzecznika rządu wywołała natychmiastową reakcję Roberta Bąkiewicza.

Reakcja Bąkiewicza: Oskarżenia o brak patriotyzmu

Robert Bąkiewicz szybko odpowiedział na zarzuty Adama Szłapki, publikując własne nagranie w mediach społecznościowych. W swoim wystąpieniu Bąkiewicz odrzucił oskarżenia i skierował je w stronę rzecznika rządu, zarzucając mu brak patriotyzmu.

Bąkiewicz stwierdził, że Szłapka i jego środowisko "klękają przed obcymi mocarstwami" i gardzą własnym narodem. "To przecież wasz patriotyzm polega na tym, że klękacie przed obcymi: przed Ruskimi, przed Niemcami (...) byle nie przed własnym narodem. Wy w pogardzie macie własny naród" – mówił Bąkiewicz, zwracając się bezpośrednio do Szłapki. Lider Ruchu Obrony Granic zapowiedział również dalszą walkę ze środowiskiem reprezentowanym przez Szłapkę. "Szykujcie się, bo bliski wasz koniec" - dodał.

"Zakłamany hipokryto": Ostra odpowiedź Adama Szłapki

Adam Szłapka niezwłocznie zareagował na nagranie Roberta Bąkiewicza, publikując wpis na platformie X. "Nie będziesz nas zakłamany hipokryto uczył patriotyzmu" – napisał Szłapka. Rzecznik rządu zasugerował, że Bąkiewicz działa na zlecenie sił politycznych zainteresowanych destabilizacją Polski, ale "jako pożyteczny idiota" pomaga nie tylko im. Szłapka zapowiedział, że na łamanie prawa "odpowiednie instytucje będą twardo reagowały".

Wymiana ostrych słów między Adamem Szłapką a Robertem Bąkiewiczem wpisuje się w szerszy kontekst polaryzacji polskiej sceny politycznej. Spór o definicję patriotyzmu i ocenę działalności organizacji narodowych jest obecny w Polsce od wielu lat. Konflikt między rzecznikiem rządu a liderem Ruchu Obrony Granic może mieć dalsze konsekwencje, wpływając na nastroje społeczne i relacje między różnymi środowiskami politycznymi.

