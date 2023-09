Polskie Stronnictwo Ludowe to wyjątkowa partia, bo ludowcy - jako jedyne ugrupowanie w III RP - zawsze mieli swoją reprezentację w Sejmie. W wyborach 2023 wyjątkowo nie startują samodzielnie, tylko w koalicji pod nazwą Trzecia Droga. I tu zaczyna się niepewność. Bo zgodnie z sondażami balansują na granicy wymaganego progu wyborczego 8 procent. Już wkrótce się przekonamy, czy wyborcy zaufają PSL-owi startującemu nie samodzielnie, a z koalicjantem. Na razie trwa walka o każdy głos. Koalicja ludowców ma bowiem chrapkę na zajęcie trzeciego miejsca w wyborczym wyścigu. Nic jednak nie jest przesądzone, bo Konfederacja depcze im skutecznie po piętach. Zanim więc pójdziemy do urn i zdecydujemy, komu zaufać na kolejne cztery lata, warto sprawdzić, co wiemy o PSL. Nasz quiz zaskoczy niejednego bystrego obserwatora współczesnej polityki. Jak powiedział Waldemar Pawlak: "Nauczyłem się, że w demokracji najważniejsze jest to, kto ma dostęp do mikrofonu". No to zaczynamy!

Quiz. Co wiesz o Polskim Stronnictwie Ludowym? Sprawdź się! Pytanie 1 z 12 Historia PSL sięga: 1895 r. 1945 r. 1918 r. Dalej

W. KOSINIAK-KAMYSZ: PSL NIE DOPUŚCI DO ŚWIATOPOGLĄDOWEJ REWOLUCJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.