Ukraińscy deputowani z zakazem wstępu do Polski! Co się dzieje?

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek, że niedługo jego ugrupowanie zainauguruje akcję skierowaną do rodaków mieszkających za granicą. -Na 15 października przyjedź w rodzinne strony, 15 października widzimy się przy urnach - mówił szef ludowców.

"Przyjedź w rodzinne strony!"

- Mamy taką do was prośbę, apel, propozycję - na 15 października przyjedź w rodzinne strony, na 15 października przyjedź na swoją ojcowiznę, na 15 października widzimy się przy urnach wyborczych - powiedział lider PSL, zwracając się do rodaków mieszkających poza granicami kraju.

- Jak nie chcą ci dać szansy rządzący zagłosować w placówkach dyplomatycznych, to wygramy z nimi przyjeżdżając do swoich rodzinnych stron - mówił szef ludowców.

Lider PSL: Kto może, na wybory do Polski!

- Zapraszamy wszystkich, przyjeżdżajcie na weekend 14-15 października, 14-15 października spędzamy na swojej ojcowiźnie, 14-15 października jesteśmy w swoich rodzinnych stronach, 14-15 października wracamy do korzeni. Wracamy tu skąd pochodzimy, skąd jesteśmy. Proszę was rezerwujcie bilety, przylatujcie samolotami, przyjeżdżajcie samochodami, jeżeli to możliwe. Dostańcie się do Polski, bo możliwość oddania przez naszych rodaków głosu za granicą będzie ograniczona, więc kto może na wybory do Polski - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

