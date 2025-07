Co dalej ze związkami partnerskimi? Włodzimierz Czarzasty zapowiada kolejny ruch

Włodzimierz Czarzasty poinformował o planowanym spotkaniu z prezesem PSL, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, w przyszłym tygodniu. Tematem rozmów ma być ostateczne uregulowanie kwestii związków partnerskich.

- Chcielibyśmy, i osobiście zacznę się w to angażować, sprawę zarówno kwestii dostępu do aborcji, jak i kwestie związków partnerskich do końca tego roku uregulować - powiedział Czarzasty w czwartek w radiu TOK FM.

Jestem umówiony z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na przyszły tydzień na „długą, poważną rozmowę na temat zakończenia prac, w sposób definitywny, w sprawie związków partnerskich”. Wicemarszałek Czarzasty podkreślił, że podczas rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu, rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem o konieczności znalezienia kompromisu w spornych kwestiach.

- Mówiliśmy, że nie może być ten rząd wstrzymywany ze względu na to, że ty masz inne zdanie ode mnie, albo ja mam inne zdanie od ciebie, albo nasze formacje w tej ocenie się różnią - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty wyraził optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia, sugerując gotowość do ustępstw z obu stron.

- Gwarantuję państwu, że do końca tego roku te sprawy zostaną w jakiś sposób zamknięte. Zarówno Władek jest otwarty, i jego formacja na to, żeby być bardziej, że tak powiem, tolerancyjna w tych sprawach, a my pewnie będziemy otwarci na to, żeby być mniej ortodoksyjni - podkreślił.

Projekty ustaw o związkach partnerskich

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o związkach partnerskich. Dodatkowo, projekty ustaw o związkach partnerskich zostały opublikowane w październiku ubiegłego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Proponowane regulacje zakładają szereg zmian prawnych, w tym możliwość przyjęcia wspólnego nazwiska, wspólnego rozliczania podatkowego, prawa do informacji medycznej, dziedziczenia i pochówku. W toku konsultacji społecznych zgłoszono ponad 6 tys. uwag.

Stanowisko PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe wyraziło sprzeciw wobec przedstawionych projektów ustaw o związkach partnerskich. Partia zaproponowała własne rozwiązanie w postaci projektu o statusie osoby najbliższej.

Jest to „jedyna możliwa ustawa w tym zakresie, która zostałaby przyjęta przez parlament i jedyna, która zostałaby podpisana przez prezydenta” - argumentowała posłanka Urszula Pasławska (PSL).Projekt PSL zakłada przyznanie osobom żyjącym razem prawa do wspólnego rozliczania się i dziedziczenia, dostępu do informacji medycznej oraz prawa do opieki w razie choroby. Rozwiązanie to miałoby być alternatywą również dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

