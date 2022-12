Co dalej ze środkami z KPO? Minister ds. Unii ujawnia

Aby Polska mogła dostać pieniądze z KPO, potrzebna jest solidna reforma wymiaru sprawiedliwości. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Szymon Szynkowski vel Sęk mówił, że projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został oceniony przez Komisję Europejką jako wypełniający kamienie milowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości. - Jego przyjęcie jest ścieżką do pozyskania środków z KPO, natomiast jest on też podstawą do zgłaszania ocen i uwag. To normalny proces konsultacji, tu się nic nadzwyczajnego nie dzieje – stwierdził minister. Cały czas są prowadzone rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i jego współpracownikami, ale nie tylko. Nie wszystko, co zawarto w projekcie, podoba się Zbigniewowi Ziobro. - Rozmawiamy o projekcie także z ministrem sprawiedliwości, mimo że zadeklarował do niego daleko idący sceptycyzm. Chcemy rozmawiać, rozwiewać obawy i pokazywać, że niektóre rozwiązania są krytykowane na wyrost i nie grożą turbulencjami w wymiarze sprawiedliwości – zdradził polityk. Ponadto Szymon Szynkowski vel Sęk wyraził niepokój, bowiem odnosi wrażenie, że opozycja chciałaby jeszcze bardziej zaostrzyć ustawę. Jest jednak przekonany, że Polska jest na dobrej drodze do pozyskania środków. - Na pewno jesteśmy bliżej tych funduszy, niż byliśmy miesiąc czy półtora miesiąca temu. Ale jak blisko, to się oczywiście okaże w parlamencie, kiedy zobaczymy, jak kształtuje się przestrzeń do przyjęcia poszczególnych rozwiązań – uznał.

