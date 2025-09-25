Co dalej z Polską 2050? Decyzja Hołowni może wszystko zmienić

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-25 11:40

Przyszłość Polski 2050 stoi dziś pod znakiem zapytania, przyznał Ryszard Petru w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24. Według polityka dalsze losy ugrupowania zależeć będą od decyzji Szymona Hołowni, który w połowie listopada zakończy swoją kadencję jako marszałek Sejmu. Petru nie wyklucza, że ewentualne wejście lidera do rządu mogłoby oznaczać dla Polski 2050 „nowe życie” i nowy etap działalności na scenie politycznej.

Ryszard Petru

i

Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS Ryszard Petru
  • Ryszard Petru: przyszłość Polski 2050 zależy od decyzji Szymona Hołowni.
  • Lider ugrupowania zakończy kadencję marszałka Sejmu w połowie listopada.
  • Wejście Hołowni do rządu może być dla partii „nowym początkiem”.
  • Polska 2050 jest w koalicji rządowej, wszystkie opcje pozostają otwarte.
  • Petru: „To jego decyzja, ale byłaby to wielka szansa”.

Polska 2050 przed kluczową decyzją

Czy Polska 2050 ma przed sobą przyszłość w obecnej formule? To pytanie coraz częściej pojawia się w debacie publicznej, a odpowiedź na nie, jak wynika z najnowszych wypowiedzi polityków, zależy w dużej mierze od decyzji Szymona Hołowni. W połowie listopada lider ugrupowania zakończy swoją kadencję jako marszałek Sejmu, a to może otworzyć nowy rozdział w historii jego partii.

Morawiecki znowu w prokuraturze. Akt oskarżenia coraz bliżej, nowe ustalenia

„Jesteśmy w koalicji rządowej, wszystkie opcje są na stole. Dużo będzie zależało od decyzji Szymona Hołowni, co zrobi w połowie listopada, kiedy przestanie być marszałkiem i to on zdeterminuje dalszy ciąg” – powiedział Petru w TVN24.

Jak dodał, decyzja Hołowni może całkowicie odmienić pozycję ugrupowania: „Gdyby podjął decyzję, że wchodzi do rządu, to uważam, że mamy nową szansę na nowe życie”.

„Opcje są otwarte”

Petru zaznaczył, że żadna z dróg nie jest jeszcze przesądzona, a wszystkie scenariusze pozostają możliwe. „Tak długo są opcje otwarte, jak nie są zamknięte, w tym sensie, że cały czas to może zrobić” – powiedział.

Według byłego posła byłoby to naturalne posunięcie, które mogłoby wzmocnić pozycję Polski 2050 w koalicji rządzącej. „Wolałbym, żeby wszedł, uważam, że to jest dla niego wielka szansa, ale on ma prawo nie chcieć i to jest jego decyzja” – dodał.

Listopad może być punktem zwrotnym

Nie da się ukryć, że połowa listopada będzie momentem przełomowym, nie tylko dla samego Hołowni, ale i całej jego formacji. Jeśli lider zdecyduje się wejść do rządu, Polska 2050 może zyskać większy wpływ na procesy decyzyjne i możliwość realizowania własnych postulatów. Jeśli pozostanie poza strukturami rządowymi, będzie musiała zdefiniować swoją strategię polityczną na nowo.

Poniżej galeria zdjęć: Ryszard Petru na hulajnodze

Polityka SE Google News
Ryszard Petru na hulajnodze
13 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Co czeka Polskę 2050 po listopadzie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD PETRU
POLSKA 2050