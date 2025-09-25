Co dalej z Polską 2050? Decyzja Hołowni może wszystko zmienić

Ryszard Petru: przyszłość Polski 2050 zależy od decyzji Szymona Hołowni.

Lider ugrupowania zakończy kadencję marszałka Sejmu w połowie listopada.

Wejście Hołowni do rządu może być dla partii „nowym początkiem”.

Polska 2050 jest w koalicji rządowej, wszystkie opcje pozostają otwarte.

Petru: „To jego decyzja, ale byłaby to wielka szansa”.

Polska 2050 przed kluczową decyzją

Czy Polska 2050 ma przed sobą przyszłość w obecnej formule? To pytanie coraz częściej pojawia się w debacie publicznej, a odpowiedź na nie, jak wynika z najnowszych wypowiedzi polityków, zależy w dużej mierze od decyzji Szymona Hołowni. W połowie listopada lider ugrupowania zakończy swoją kadencję jako marszałek Sejmu, a to może otworzyć nowy rozdział w historii jego partii.

„Jesteśmy w koalicji rządowej, wszystkie opcje są na stole. Dużo będzie zależało od decyzji Szymona Hołowni, co zrobi w połowie listopada, kiedy przestanie być marszałkiem i to on zdeterminuje dalszy ciąg” – powiedział Petru w TVN24.

Jak dodał, decyzja Hołowni może całkowicie odmienić pozycję ugrupowania: „Gdyby podjął decyzję, że wchodzi do rządu, to uważam, że mamy nową szansę na nowe życie”.

„Opcje są otwarte”

Petru zaznaczył, że żadna z dróg nie jest jeszcze przesądzona, a wszystkie scenariusze pozostają możliwe. „Tak długo są opcje otwarte, jak nie są zamknięte, w tym sensie, że cały czas to może zrobić” – powiedział.

Według byłego posła byłoby to naturalne posunięcie, które mogłoby wzmocnić pozycję Polski 2050 w koalicji rządzącej. „Wolałbym, żeby wszedł, uważam, że to jest dla niego wielka szansa, ale on ma prawo nie chcieć i to jest jego decyzja” – dodał.

Listopad może być punktem zwrotnym

Nie da się ukryć, że połowa listopada będzie momentem przełomowym, nie tylko dla samego Hołowni, ale i całej jego formacji. Jeśli lider zdecyduje się wejść do rządu, Polska 2050 może zyskać większy wpływ na procesy decyzyjne i możliwość realizowania własnych postulatów. Jeśli pozostanie poza strukturami rządowymi, będzie musiała zdefiniować swoją strategię polityczną na nowo.

