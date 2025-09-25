Morawiecki znowu w prokuraturze. Akt oskarżenia coraz bliżej, nowe ustalenia

Prokuratura planuje przesłuchanie Mateusza Morawieckiego na przełomie października i listopada.

Do końca roku może zostać skierowany akt oskarżenia w sprawie wyborów kopertowych.

Były premier usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

W tle postępowania także wątek opinii prawnych i tajemnicy adwokackiej.

Jarosław Kaczyński został wezwany jako świadek, ale jego stawiennictwo jest niepewne.

Kolejne przesłuchanie byłego premiera

Śledztwo w sprawie organizacji tzw. wyborów kopertowych w 2020 roku wchodzi w decydującą fazę. Jak informuje RMF FM, Mateusz Morawiecki ma zostać ponownie przesłuchany przez prokuraturę na przełomie października i listopada. Celem ma być uzupełnienie materiału dowodowego i złożenie wyjaśnień przez byłego premiera.

„Po przeprowadzeniu wszystkich czynności do końca roku zostanie skierowany akt oskarżenia” – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Mateusz Morawiecki usłyszał już w lutym zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków urzędniczych. Według śledczych miał wydać decyzje administracyjne nakazujące rozpoczęcie przygotowań do organizacji wyborów korespondencyjnych z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Zadania te powierzono Poczcie Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Kontrowersje wokół opinii prawnych

Jednym z wątków śledztwa są opinie prawne, na które powoływał się były premier. Prokuratura twierdzi, że część z nich mogła zostać wydana po czasie, by uzasadnić wcześniejsze decyzje administracyjne.

„Według naszego stanowiska były to pozorne opinie, wydane po czasie, aby zalegalizować działania. Premier dysponował wcześniej opiniami m.in. Prokuratorii Generalnej czy Rządowego Centrum Legislacji. Uważamy, że chodziło o stworzenie po czasie alibi” – powiedział prok. Skiba.

W związku z tym prokuratura wystąpiła o uchylenie tajemnicy adwokackiej wobec prawników, którzy przygotowywali te opinie. Jednym z nich jest mecenas Krzysztof Wąsowski, obecnie obrońca byłych urzędników Kancelarii Premiera. Sąd wyraził zgodę na przesłuchanie, jednak obrońcy złożyli zażalenie, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Kaczyński wezwany jako świadek

W ramach tego samego postępowania Jarosław Kaczyński został wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka 15 października. Jego obecność stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ w dniach 15–17 października zaplanowane jest posiedzenie Sejmu.

„Nie wiemy, czy się stawi, ponieważ nie otrzymaliśmy informacji o zmianie terminu. Wezwanie zostało odebrane w dwóch miejscach przez osobę upoważnioną, ale nie mamy jeszcze potwierdzenia ze strony świadka” – przekazała prokuratura.

Jedna z najgłośniejszych spraw pandemii

Decyzja o organizacji wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym zapadła wiosną 2020 roku, w czasie pandemii COVID-19. Rząd argumentował ją koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wyborcom, jednak działania te wywołały kontrowersje, ponieważ brakowało wówczas podstawy prawnej do ich przeprowadzenia.

Choć wybory ostatecznie się nie odbyły, przygotowania pochłonęły znaczne środki finansowe. To właśnie one są dziś przedmiotem śledztwa. Prokuratura podkreśla, że postępowanie ma zbliżać się do końca, a skierowanie aktu oskarżenia jeszcze w tym roku jest realnym scenariuszem.

Co dalej ze śledztwem?

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszego biegu sprawy. Po przesłuchaniu Mateusza Morawieckiego i rozstrzygnięciu kwestii tajemnicy adwokackiej śledczy planują zamknąć etap przygotowawczy i skierować sprawę do sądu.

Jeśli tak się stanie, były premier może odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości już w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy Jarosław Kaczyński złoży zeznania w tej sprawie.

