Co dalej z edukacją zdrowotną? Nawrocki chce jej w szkołach i rusza do akcji!

Najnowsze doniesienia „Gazety Wyborczej” wskazują, że spór o kształt edukacji zdrowotnej w szkołach wszedł w nową fazę. Kancelaria Prezydenta sygnalizuje chęć stworzenia alternatywnej propozycji dla projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, co może znacząco opóźnić lub całkowicie zmienić plany resortu. Jak wynika z informacji dziennika, stanowisko głowy państwa zostało przedstawione podczas spotkania z aktywistami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Choć sam prezydent był nieobecny, jego stanowisko miał zakomunikować szef gabinetu, Paweł Szefernaker. – Padło tam, że prezydent jest za tym, by edukacja zdrowotna była w szkołach, ale bez elementów ideologicznych. Zaproponowano kolejne spotkanie w gronie ekspertów, gdzie ma być wypracowane jakieś rozwiązanie – relacjonuje cytowany przez „GW” Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

Pałac Prezydencki nie odrzuca samej idei przedmiotu, ale stawia twarde warunki co do jego zawartości merytorycznej. Co więcej, Paweł Szefernaker miał jasno zakomunikować, że jeśli MEN będzie chciało uczynić przedmiot obowiązkowym w proponowanym przez siebie kształcie, spotka się to z „twardym sprzeciwem prezydenta”. Zapowiedział również, że Kancelaria Prezydenta przedstawi własny, alternatywny projekt nowego przedmiotu.

Stanowisko Pałacu Prezydenckiego stoi w wyraźnej sprzeczności z dotychczasowymi planami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rzeczniczka MEN, Ewelina Gorczyca, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” podkreśliła, że resort nie zmienia swojego kursu. - Kierownictwo MEN od początku jest za tym, by był to przedmiot obowiązkowy – zaznaczyła, dodając, że nie ma obecnie żadnych ustaleń, które miałyby na celu wyłączenie jakiejkolwiek części programu i uczynienie jej nieobowiązkową.

Choć oficjalnie nikt nie precyzuje, co kryje się pod pojęciem „elementów ideologicznych”, dziennik sugeruje, że jedną z kluczowych propozycji Pałacu Prezydenckiego może być usunięcie z podstawy programowej części dotyczącej zdrowia seksualnego.

