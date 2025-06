"Chcą przekręcić wybory"! Andrzej Duda alarmuje! Ma ważny apel!

„Jesteście dziś moją najważniejszą inspiracją”. Karol Nawrocki w specjalnym liście do Czytelników „Super Expressu”

W sieci pojawiła się petycja, wzywająca do ponownego przeliczenia wszystkich głosów oddanych w wyborach prezydenckich 2025. Inicjatywa ta zyskuje coraz większe poparcie, a pod petycją podpisało się już ponad 220 tysięcy osób. Wezwanie, opublikowane na platformie avaaz.org, to „obywatelskie wezwanie do zarządzenia pełnego, ponownego przeliczenia wszystkich głosów”. - W trosce o transparentność i poszanowanie demokratycznych standardów, żądamy ponownego, dokładnego przeliczenia głosów. Zbieramy podpisy pod petycją w tej sprawie, aby ostateczny wynik w pełni odzwierciedlał wolę narodu oraz ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości i teorie spiskowe narosłe wokół jego wyniku - napisano w uzasadnieniu (WIĘCEJ: Ponowne przeliczenie głosów po wyborach prezydenckich? Petycja zyskuje lawinowo poparcie!).

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie 2025 zakończyły się zwycięstwem Karola Nawrockiego, który zdobył 50,89 proc. poparcia. Jego przewaga nad Rafałem Trzaskowskim wyniosła blisko 370 tys. głosów.

Teraz w sieci swój wpis na ten temat postanowił zamieścić ustępujący ze stanowiska prezydenta RP Andrzej Duda. Powiedzieć, że jego treść jest szalenie mocna, to nie powiedzieć nic! - Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy! - rozpoczął. Następnie zaapelował:

- Nie dajmy się, my wyborcy! Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały! Pilnujmy Polski!

