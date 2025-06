Czy wybory prezydenckie zostaną unieważnione?! Nowe wieści z Sądu Najwyższego

„Jesteście dziś moją najważniejszą inspiracją”. Karol Nawrocki w specjalnym liście do Czytelników „Super Expressu”

Kolejna ważna obietnica rządu Tuska upada! "Nie ma na to szans"

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Monikę Drwal z zespołu prasowego SN, protesty wyborcze zaczęły napływać po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyniku wyborów 2 czerwca. Wyborcy i inne uprawnione podmioty mają czas do 16 czerwca na składanie pisemnych protestów.

Sąd Najwyższy pod presją – protesty wyborcze podważają wynik wyborów prezydenckich

Sąd Najwyższy stoi przed trudnym zadaniem rozpatrzenia wszystkich protestów i podjęcia decyzji, która może mieć ogromny wpływ na przyszłość kraju. Już we wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajmie się pierwszymi dwoma protestami. Trzyosobowe składy sędziowskie ocenią, czy protesty spełniają wymogi formalne oraz czy doszło do naruszenia prawa, które mogło wpłynąć na wynik wyborów. Posiedzenia sądu w tej sprawie są niejawne, co oznacza brak udziału mediów i publiczności.

Zobacz: Ponowne przeliczenie głosów po wyborach prezydenckich? Petycja zyskuje lawinowo poparcie!

Protesty mogą dotyczyć zarówno I tury wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja, jak i II tury z 1 czerwca. Ważne jest, aby protesty były składane wyłącznie na piśmie, ponieważ inne formy, takie jak faks, e-mail czy ePUAP, są niedopuszczalne. Protest można złożyć bezpośrednio w SN lub nadać w polskiej placówce pocztowej.

Kiedy poznamy ostateczną decyzję Sądu Najwyższego w sprawie wyborów prezydenckich?

Po rozpatrzeniu wszystkich protestów wyborczych, Sąd Najwyższy, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, podejmie decyzję o ważności wyboru prezydenta RP. Zgodnie z przepisami, musi to nastąpić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości, czyli do 2 lipca br.

Sprawdź: Człowiek Dudy ocenił decyzję Lewandowskiego. "Obrażalskich nikt nie lubi"

Warto przypomnieć, że od 2018 roku protestami wyborczymi zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, której status jest kwestionowany przez obecny rząd ze względu na sposób powołania jej członków.

Sonda Wybory prezydenckie 2025 - druga tura. Na kogo oddałeś swój głos? Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki Nie wziąłem udziału w głosowaniu.