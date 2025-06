Ponowne przeliczenie głosów po wyborach prezydenckich? Petycja zyskuje lawinowo poparcie!

Petycja, opublikowana na platformie avaaz.org, to „obywatelskie wezwanie do zarządzenia pełnego, ponownego przeliczenia wszystkich głosów” oddanych w wyborach prezydenckich. Inicjatorzy akcji początkowo podkreślali, że celem jest osiągnięcie 200 tysięcy podpisów, co, jak widać, udało się bardzo szybko. Autorzy petycji zwracają uwagę na niezwykle małą różnicę głosów między kandydatami. Jak wskazują, różnica ta wynosi zaledwie 369 591 głosów. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę skalę wyborów prezydenckich.

Wątpliwości dotyczące ważności głosów i pracy komisji wyborczych

Oprócz małej różnicy głosów, autorzy petycji zwracają uwagę na liczbę głosów nieważnych, których było aż 189 tysięcy. Podkreślają również, że pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w pracy komisji wyborczych. - Czujemy się w obowiązku zaapelować o ponowne przeliczenie wszystkich oddanych głosów – czytamy.

Pomysłodawcy petycji wskazują, że ich niepokój budzą również „statystycznie wyniki odnotowane w ponad 3000 komisji wyborczych, które znacząco odbiegają od norm i mogą wskazywać na błędy lub celowe manipulacje”.

Nielegalna aplikacja i wątpliwości dotyczące rzetelności wyborów

Autorzy petycji przypominają także doniesienia medialne o nielegalnej aplikacji, na podstawie której w niektórych lokalach nieprawidłowo odmawiano wydania kart do głosowania. - Wymienione przesłanki poddają w wątpliwość rzetelność i uczciwość całego procesu wyborczego. W trosce o transparentność i poszanowanie demokratycznych standardów, żądamy ponownego, dokładnego przeliczenia głosów. Zbieramy podpisy pod petycją w tej sprawie, aby ostateczny wynik w pełni odzwierciedlał wolę narodu oraz ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości i teorie spiskowe narosłe wokół jego wyniku – dodają na koniec autorzy petycji.

