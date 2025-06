„Jesteście dziś moją najważniejszą inspiracją”. Karol Nawrocki w specjalnym liście do Czytelników „Super Expressu”

Szanowni Państwo

W ostatnich miesiącach moje życie nabrało intensywnego tempa – mogli Państwo obserwować to niemal każdego dnia za pośrednictwem mediów. Kampania, która właśnie dobiegła końca, była nie tylko wielką próbą charakteru, ale też sprawdzianem społecznego zaufania. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach – szczególnie tym, którzy powierzyli mi swój głos. Dzięki Wam mogę dziś powiedzieć: rozpoczynam nowy etap służby dla Polski.

Był to czas dużego wysiłku, ale nie był mi obcy ani przekraczający moje możliwości. Przez lata uczyłem się wytrwałości w sporcie i odpowiedzialności w pracy zawodowej, kierując instytucją, której misją była troska o narodową pamięć. To właśnie te doświadczenia pozwoliły mi znieść zmęczenie i presję – i przemierzyć niemal całą Polskę, spotykając się z setkami tysięcy ludzi. To Wy – zwykli obywatele, tacy jak ja – jesteście dziś moją najważniejszą inspiracją.

Ale wybory to nie koniec, lecz początek. Teraz przed nami odpowiedzialne zadanie: zbudowanie zespołu ludzi kompetentnych i oddanych państwu, którzy będą wspólnie ze mną pracować w Kancelarii Prezydenta na rzecz silnej, bezpiecznej i uczciwej Polski. Nadszedł czas, by pierwszym pomysłom nadać realny kształt – tak, by prezydentura, którą właśnie rozpoczynam, była prawdziwą służbą, a nie jedynie pełnionym urzędem. Tego zobowiązania podjąłem się – wobec Polski i wobec wyborców – i zrobię wszystko, by mu sprostać.