Były polityk PiS naprawdę powiedział to o Kaczyńskim! Któż by się spodziewał?!

Jarosław Kaczyński zawiesił Krzysztofa Jurgiela w prawach członka partii, winiąc go o utratę przez PiS władzy w sejmiku województwa podlaskiego. Koalicję w samorządzie utworzyła rządząca koalicja, do której przystąpiły dwie osoby z PiS. – To Jacek Sasin źle prowadził negocjacje na Podlasiu, to przez niego straciliśmy władzę w tym regionie, a ja stałem się kozłem ofiarnym całej sytuacji! – zaznacza w „Super Expressie” Jurgiel. I uderza w prezesa PiS.

– Jarosław Kaczyński nie ma zawsze racji. Nie ma wyciąganych wniosków przez kierownictwo po przegranych wyborach. Poza tym, ja popieram Andruszkiewicza z PiS, który startuje z Podlasia w eurowyborach, a nie Wąsika, czy Karskiego i ludzie mówią, że dlatego mnie zawieszono wcześniej – opowiada były członek Prawa i Sprawiedliwości. Jednak w PiS tłumaczą, że prezes musiał mieć twarde argumenty za zawieszeniem polityka.

– Prezes PiS miał wystarczające dowody, aby zawiesić Jurgiela. Poza tym radziliśmy sobie, radzimy i będziemy sobie radzić bez pana Jurgiela – zaznacza senator PiS Stanisław Karczewski. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego, Jurgiel miał dopuścić się politycznej zemsty na PiS. – Utrata władzy w sejmiku podlaskim to była zemsta za to, że Krzysztof Jurgiel nie znalazł się na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego – komentował wówczas Kaczyński.

Jurgiel uważa to jednak za polityczne pomówienia, zapewnia, że nie chciał startować w wyborach do PE. – Nie zabiegałem o to. To po prostu szukanie kozła ofiarnego za nieudane wybory samorządowe – wyjaśnia i przyznaje, że nie rozumie decyzji o jego zawieszeniu w partii. – Nie spodziewałem się tego, bo nie czuję się winny i jest to niesprawiedliwe – dodaje polityk, który zdecydował się oficjalnie opuścić Prawo i Sprawiedliwość.

Jakie z kolei polityczne plany ma Krzysztof Jurgiel? – Kończy mi się kadencja w lipcu, po 30 latach aktywnej działalności w pierwszej powiedzmy tzw. lidze i zobaczymy, co będzie. Jeśli ktoś będzie mnie potrzebował, to jestem do dyspozycji – mówi nam Jurgiel.

