Leczyli prezesa. Dostali 18 milionów złotych. Poznaliśmy stanowisko szpitala

Wstawiennictwo prezesa?

Portal Onet poinformował, że omawiana rozmowa Mraza, urzędniczek resortu sprawiedliwości i byłego wiceministra Marcina Romanowskiego (48 l.) odbyła się w lutym tego roku, czyli już po utracie władzy. Dyskusja dotyczy zabiegów prezesa i znaczących dotacji dla placówki, w której w 2019 i 2022 roku gościł prezes PiS. - Szef przyjeżdża do szpitala z Pawełkiem, bo tam coś sobie złamał, no i gada z tym profesorem i mówi: "A co tam słychać?" A on, że przydałoby się to i to. No to proszę napisać do funduszu. Tak to działa - mówi na nagraniu Romanowski. Borys Budka z KO nie ma wątpliwości, że tak znaczące wsparcie dla Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy nie jest przypadkowe. - Jeżeli okaże się, że wstawiennictwo prezesa zdecydowało o przyznaniu dotacji, no to mamy do czynienia z możliwością popełnienia przestępstwa – wyjaśnia były przewodniczący PO. W radiowej Trójce Kamila Gasiuk Pihowicz mówiła o „pierwszym kolanie Rzeczypospolitej”. - Dostał prezent, dwie operacje, czego dowodem są przelewy do szpitala – zdaje się nie mieć wątpliwości posłanka KO. Sprawę tłumaczy Michał Woś (33 l.), były wiceminister sprawiedliwości, który nadzorował Fundusz. - Szpital zgodnie z prawem dostał środki na sprzęt umożliwiający ratowanie ludzi z urwanymi kończynami. Co to ma wspólnego z kolanem? - pyta polityk Suwerennej Polski.

Szpital w Otwocku odpiera zarzuty

Z kolei sama placówka, odpowiadając na nasze pytania, wylicza, że z 18,5 mln złotych zakupiono min. mikroskop śródoperacyjny, cyfrowy system diagnostyki obrazowej, respiratory i system monitoringu parametrów życiowych, stoły operacyjne, artroskop, aparat USG. Pierwsza milionowa dotacja wpłynęła na konto szpitala na początku 2019 roku, niemal rok przed operacją kolana Kaczyńskiego. - Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji (m.in. FS, WOŚP, fundacje) dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury szpitala – zapewnia nas dyrekcja placówki.

