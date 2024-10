Burza w Trzeciej Drodze? Kobosko: Rozwodu nie będzie

Co dalej z Trzecią Drogą?

Po niezadowalającym wyniku Trzeciej Drogi w wyborach europejskich pojawiły się spekulacje dotyczące potencjalnego rozłamu formacji zarówno wśród komentatorów, jak i polityków. – Powinniśmy się już rozejść – mówiła wówczas Joanna Mucha z Polski 2050. Jej zdaniem posłowie Polski 2050 mieli chcieć pracować na własne wartości i przekonania, a nie – jak stwierdziła – wciąż oglądać się na to w jaki sposób zareaguje PSL. Bo mimo, że współpraca ugrupowania Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni wydaje się zadowalająca, nadal w wielu kwestiach pojawiają się zgrzyty, wynikające z różnic światopoglądowych. – To nie jest zawsze łatwa współpraca, bo my i Polskie Stronnictwo Ludowe pod wieloma względami mamy podobnie, ale są takie kwestie, gdzie oni są wyraźnie bardziej konserwatywnym ugrupowaniem, niż my, w związku z tym, na przykład w sprawach światopoglądowych nie mamy wspólnego stanowiska – wyjaśnia Michał Kobosko, europoseł Polski 2050.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Michał Kobosko, Michał Szczerba Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kobosko: Dobrze poznaliśmy się „w boju”

– To są kwestie ideologiczne, na przykład dotyczące związków partnerskich czy aborcji. Mamy też różne podejście do kredytu 0 proc. – ocenia. Europoseł przyznaje „Super Expressowi”, że jest zaskoczony postawą PSL-u, który opowiedział się przeciwko ograniczeniu w szkołach lekcji religii. – Wydawało mi się, że to akurat powinno być naszym wspólnym hasłem, ale to są ich decyzje, które ja muszę uszanować – stwierdza Michał Kobosko. Polityk podkreśla jednak, że mimo to udaje im się coraz lepiej współpracować w ramach formacji. – Z naszymi kolegami i koleżankami z PSL-u dobrze poznaliśmy się „w boju” i chcemy współpracować dalej. Nie należy oczekiwać jakiegoś gwałtownego rozwodu i zakończenia współpracy – zapewnia nas Kobosko.

Jak stwierdza były szef Polski 2050, oba ugrupowania są jednomyślne odnośnie pomysłu wystawienia Szymona Hołowni, jako potencjalnego kandydata w wyborach prezydenckich - jeżeli marszałek zdecyduje się na start. – Sądzę, że mogę mówić także w imieniu PSL, tym bardziej, że wielokrotnie mówił o tym pan prezes Kosiniak-Kamysz – zaznacza Michał Kobosko.