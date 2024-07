Joanna Mucha trafiła do szpitala. „Cudem uratowane życie”

Szczyt NATO. Prezydent Duda leci do Waszyngtonu

Joanna Mucha przeszła poważną operację

Joanna Mucha od grudnia 2023 r. jest posłanką Trzeciej Drogi oraz wiceministrem edukacji. W poniedziałek 8 lipca polityczka dodała na swoje konto na Facebooku zdjęcie ze szpitala i opublikowała poruszający wpis. "To zdjęcie z piątku jedenaście dni temu, przed operacją. Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji" - napisała Joanna Mucha. "Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie. Lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego" - dodała.

Joanna Mucha - ważny apel do obserwujących

Posłanka napisała też, że gdyby wykonała badania zostałaby wcześniej zdiagnozowana. "Przez trzy miesiące wybierałam się na badania profilaktyczne i się nie wybrałam. A w tych badaniach wszystko byłoby widoczne i nie trzeba byłoby kroić w trybie ostrym" - napisała i zwróciła się z ważnym apelem. - "Proszę Was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia Wam życzę z całego serducha"

