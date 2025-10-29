Szef MON Władyslaw Kosiniak Kamysz uspokaja. Wojska USA zostają w Polsce

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-10-29 20:29

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza na platformie X: amerykańskie siły w Polsce pozostaną w niezmienionym składzie. To uspokajająca wiadomość w kontekście decyzji Pentagonu o redukcji kontyngentu w Rumunii. Ten ruch, będący częścią globalnego przegrupowania sił USA, wywołuje dyskusję o stabilności i bezpieczeństwie całej wschodniej flanki NATO w obliczu wojny w Ukrainie.

Kosiniak-kamysz

i

Autor: CO MON/ Materiały prasowe Minister Kosiniak-Kamysz
Polityka SE Google News
  • Polska nie doświadczy redukcji wojsk USA: Szef MON potwierdza, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie bez zmian, pomimo globalnego przeglądu sił USA.
  • Redukcja wojsk USA w Rumunii: Stany Zjednoczone zmniejszą liczbę swoich żołnierzy w Rumunii (do ok. 1000), w tym w bazie Mihail Kogalniceanu, zgodnie z nowymi priorytetami Pentagonu.
  • Globalne zmiany priorytetów USA: Decyzja o redukcji w Rumunii wynika z planów Pentagonu, by skoncentrować zasoby na półkuli zachodniej i rywalizacji z Chinami na Pacyfiku.
  • Potencjalne ryzyko dla Europy: Mimo zapewnień o utrzymaniu odstraszania, niektórzy eksperci uważają, że redukcja w Europie jest ryzykowna w kontekście trwającej wojny w Ukrainie

Jaka jest przyszłość wojsk USA w Polsce?

Polska może odetchnąć z ulgą. Po serii rozmów na najwyższym szczeblu, w tym dzisiejszych spotkań wiceministra obrony Pawła Zalewskiego i szefa Sztabu Generalnego WP generała Wiesława Kukuły z amerykańskimi sojusznikami, strona polska otrzymała kluczowe gwarancje. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie zakomunikował, że obecność militarna Stanów Zjednoczonych w naszym kraju nie zostanie ograniczona. Zgodnie z deklaracją szefa MON, uzyskaliśmy potwierdzenie, że w Polsce nie będzie redukcji obecności wojsk amerykańskich. 

Minister podkreślił siłę bilateralnych relacji, pisząc na platformie X: „Sojusz jest silny i niesie konkretne działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa. #StrongerTogether”. To zapewnienie ma fundamentalne znaczenie dla strategii obronnej Polski i jest dowodem na utrzymanie dotychczasowych zobowiązań.

Dlaczego Rumunia straciła część amerykańskich wojsk?

W tym samym czasie z Bukaresztu napłynęły informacje, które mogą budzić niepokój. Rumuńskie ministerstwo obrony ogłosiło, że Stany Zjednoczone poinformowały sojuszników o planowanej redukcji liczebności swoich wojsk na wschodniej flance NATO. Decyzja dotyczy przede wszystkim żołnierzy stacjonujących w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu nad Morzem Czarnym. Po zmianach w Rumunii pozostanie około 1000 amerykańskich wojskowych.

Resort obrony w Bukareszcie zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że spodziewał się tej decyzji, ponieważ „pozostaje w stałym kontakcie z amerykańskim partnerem strategicznym”. Jako oficjalne uzasadnienie podano, że NATO jako całość wzmocniło swoją obecność w regionie, co pozwala USA na dostosowanie własnej pozycji militarnej.

Co stoi za decyzją o redukcji wojsk amerykańskich?

Działania Pentagonu są elementem znacznie szerszej, globalnej strategii. Jak informuje portal „Kyiv Post”, powołując się na źródła w amerykańskiej i europejskiej administracji, Stany Zjednoczone dążą do skoncentrowania swoich zasobów na rywalizacji z Chinami w regionie Pacyfiku. Zmiana priorytetów pociąga za sobą konieczność przegrupowania sił na świecie. 

Ta redukcja wojsk amerykańskich jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenckiej, ogłoszonych jeszcze w lutym. Co ciekawe, według źródeł portalu, początkowo rozważano cięcia zarówno w Polsce, jak i w Rumunii, jednak ostatecznie ograniczono je tylko do drugiego z państw. Mimo że urzędnicy zapewniają, iż zmniejszenie kontyngentu „o nie więcej niż jeden batalion” nie wpłynie znacząco na działania w regionie, to moment podjęcia decyzji jest przez niektórych ekspertów uznawany za ryzykowny.

Emerytowany pułkownik armii USA Richard Williams w rozmowie z dziennikiem stwierdził, że „nie istnieją oczywiste powody taktyczne przemawiające za wycofaniem (elementów - PAP) brygady NATO z Rumunii”, co sugeruje, że za ruchem stoją wyłącznie względy strategiczne, a nie bieżąca sytuacja na flance wschodniej.

Premier Kosiniak-Kamysz na konferencji Portalu obronnego Bezpieczeństwo na Bałtyku
Sonda
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz byłby dobrym premierem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AMERYKAŃSKIE WOJSKO
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ