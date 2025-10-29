Zjednoczenie KO to "dobra decyzja marketingowa", a Donald Tusk pewny zwycięstwa w 2027 r. - Biedrzycka i Oczkoś oceniają ruch KO jako strategiczny, a deklaracje Tuska o wygranej w kolejnych wyborach wskazują na jego silną pozycję.

Retoryka Kaczyńskiego świadczy o "fobii wobec Niemców i Francji" - Analiza kongresu PiS ujawnia strategię opartą na ostrej, antyzachodniej retoryce, co budzi pytania o jej skuteczność.

Afera CPK to symbol niejasnych działań poprzedniego rządu, a Tusk celnie ją skomentował - Sprzedaż kluczowej działki i medialna reakcja premiera Tuska ("cały PiS kradnie") uwydatniają kontrowersje wokół CPK.

Zarzuty dla Ziobry to historyczne wydarzenie, które "trzęsie portkami" polityków PiS - Postawienie 26 zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości wywołuje niepokój w szeregach Zjednoczonej Prawicy, wskazując na narastające napięcie - oceniają prowadzący

Kongresy partyjne okiem Biedrzyckiej i Oczkosia: co mówią o starciu KO i PiS?

Jak zauważyli prowadzący "Nocną zmianę", tzw. super weekend polityczny zdefiniował na nowo pole bitwy. Zjednoczenie Platformy Obywatelskiej z Inicjatywą Polska i Nowoczesną zostało przez nich ocenione jako „dobra decyzja z perspektywy marketingu politycznego”. W ich opinii Donald Tusk „wyczyścił sobie przedpole”, doprowadzając do sytuacji, w której mniejsze partie „same chciały dać się zjeść”. Premier, pewny swego, rzucił rękawicę opozycji. „Mogę przyjmować zakłady, jeśli chcecie, nie duże kwoty, ale my wygramy wybory w 2027 roku i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu, czy Święczkowskiemu, czy Ziobrze, czy tak tym tym przemiłym, sympatycznym panom” – deklarował na kongresie.

Kontrą był kongres PiS w Katowicach, zorganizowany, by „ratować Polskę przed Donaldem Tuskiem”. W programie "Nocna zmiana" Kamila Biedrzycka i Mirosław Oczkoś analizowali, jak retoryka Jarosława Kaczyńskiego świadczy o jego politycznej strategii. Słowa prezesa PiS, że „Niemcy chcą nam zabrać państwo”, a biurokracja europejska „pali się aż do tego”, zostały w programie określone jako dowód na „daleko jednak... idącą fobię pana prezesa Kaczyńskiego wobec Niemców”, która poszerza się „także o Francję”.

"Cały PiS kradnie"? Kulisy afery CPK w programie "Nocna zmiana"

Gorący polityczny poniedziałek przyniósł kolejny wstrząs, szeroko komentowany w programie. Jak podkreślono w "Nocnej zmianie", afera CPK wokół sprzedaży kluczowej działki stała się symbolem niejasnych działań u schyłku poprzednich rządów. Sprawa wyszła na jaw w kontekście transakcji dokonanej w ostatnich dniach „dwutygodniowego pamiętnego rządu premiera Mateusza Morawieckiego”. Robert Telus, ówczesny minister rolnictwa, bronił się, twierdząc, że „nie miał żadnej na ten temat wiedzy”. Momentem kulminacyjnym, na który zwrócili uwagę prowadzący, była reakcja premiera Tuska. Jego rozszyfrowanie skrótu CPK jako „cały PiS kradnie” i deklaracja, że „nigdy tego skrótu już nie będę używał”, nadały aferze nowy, medialny wymiar.

Zarzuty dla Ziobry. Oczkoś i Biedrzycka: "politycy PiS trzęsą portkami"

Wtorek przyniósł wydarzenia, które Kamila Biedrzycka i Mirosław Oczkoś uznali za historyczne. Prokuratura Krajowa postawiła Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, i wystąpiła o jego aresztowanie. Historyczne zarzuty dla Zbigniewa Ziobry, którym może grozić nawet 25 lat więzienia, były centralnym punktem analizy prowadzących "Nocną zmianę". Jak zauważył Donald Tusk, to „pierwszy raz w historii Polski”, gdy byłemu ministrowi sprawiedliwości stawia się tak poważne zarzuty. Sam Ziobro, z Budapesztu, nazwał prokuraturę „przestępczą szajką”. W ocenie prowadzących program, cała ta sytuacja sprawiła, że politycy obozu Zjednoczonej Prawicy „zaczynają trząść portkami”, co doskonale podsumowuje atmosferę narastającego napięcia i niepewności w szeregach opozycji.

