Burza o migrantów. Morawiecki o pakcie migracyjnym: Dlaczego się na niego zgodziliście?

Kamiński i Wąsik trafią dziś do więzienia?! Giertych ujawnia pismo

W Nowy Rok weszliśmy z nowymi podwyżkami. Zobacz, co zdrożało

Kamiński i Wąsik nie trafią do więzienia? Przekonuje o tym Grzegorz Schetyna

Co będzie ze skazanymi posłami PiS?

Co dalej z mandatami Kamińskiego i Wąsika? Sejm przekazał informacje

Między koalicją rządzącą, a opozycją trwa spór o tzw. pakt migracyjny, wokół którego krąży nadal wiele niejasności. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen informowała niedawno w mediach społecznościowych, że komisja osiągnęła wyczekiwany konsensus w sprawie relokacji migrantów. – Z radością przyjmuję historyczne porozumienie w sprawie paktu o migracji i azylu. Gratulujemy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyrażenia zgody na ten przełomowy wniosek dotyczący obecnego mandatu – przekazała na platformie „X" Ursula von der Leyen.

I welcome the historic agreement on the Pact on Migration and AsylumCongratulations to the European Parliament and Council for agreeing on this landmark proposal of this mandate. I thank @MargSchinas and @YlvaJohansson for their tireless efforts ↓— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2023

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował nagranie w mediach społecznościowych, na którym przekonuje, że w związku z tym „bezpieczeństwo Polski jest zagrożone”. I krytykuje działania rządu w tej sprawie. – Koalicja „8 gwiazdek” zdążyła się już zgodzić w Brukseli na pakt migracyjny. A teraz słyszymy, że niektóre kontrakty zbrojeniowe dla polskiej armii są kwestionowane. Takie działania osłabią naszą pozycję w NATO. I stawiają pod znakiem zapytania naszą zdolność do obrony własnych granic. A więc do obrony Polski. W tym samym czasie obserwujemy, że Rosja nie zamierza się zatrzymać i będzie dążyć do podporządkowania i zniewolenia naszej części Europy – ocenił Morawiecki.

– Powinniśmy jako Polacy pytać nowy rząd – dlaczego milczycie w sprawie paktu migracyjnego? Dlaczego się na niego zgodziliście? – mówił były premier. Jego zdaniem, rząd chce narazić Polskę na nielegalną imigrację, co jak sądzi – „zaowocuje wieloma nieznanymi do tej pory zagrożeniami”.

– Oni unikają tego tematu. Chcą go zamilczeć, są skrajnie nieodpowiedzialni. Patrzmy tej władzy na ręce, działajmy razem dla bezpiecznej Polski – dodał na koniec Mateusz Morawiecki.

Poland's security is at risk. Why?The Eight-Star Coalition has already agreed to a migration pact in Brussels and now we hear that some arms contracts for the Polish army are being questioned.We need to carefully observe what they do. Let's work together for a safe Poland. pic.twitter.com/Hr2zEYNwah— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 3, 2024

Inne zdanie w tej sprawie ma obecny szef rządu Donald Tusk, który na dzisiejszej konferencji prasowej zaprzeczał tym doniesieniom, o rzekomo przymusowej relokacji i potwierdził stanowisko rządu w tej sprawie. – Jeśli chodzi o stanowisko polskiego rządu w Unii Europejskiej – nie będzie naszej zgody, akceptacji dla żadnego przymusowego mechanizmu [relokacji migrantów] i chcę państwa zapewnić, że Polska nie przyjmie nielegalnych migrantów w ramach żadnego takiego mechanizmu. Nie przyjmiemy żadnego migranta – deklarował premier. Dodał, że sam od lat, jeszcze będąc w roli szefa Rady Europejskiej, był zdecydowanie przeciwny „tej tak zwanej przymusowej solidarności”.

– Byłem szefem Rady Europejskiej, ten mechanizm nigdy nie został wprowadzony w życie i Polska nie będzie nigdy częścią takiego mechanizmu – poinformował Donald Tusk.