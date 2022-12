Bulwersujące doniesienia z Sejmu. Kolejka do lekarza nie obowiązuje rządzących? Minister zabrał głos

Prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu pod szczególną opieką

Niedawno pisaliśmy o tym, że szpital ma powstać z przekształcenia warszawskiego szpitala MSWiA, który już obecnie zajmuje się zdrowiem najważniejszych osób w państwie. Autorzy projektu podkreślili jednak, że to za mało. „Obszar medycyny dotyczący specyfiki służby i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy, jak również medycyny interwencyjnej związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe oraz ważnych wydarzeń państwowych nie był dotychczas dostatecznie rozwijany” – czytamy w uzasadnieniu ustawy, która przeszła głosami posłów PiS, PSL i Polski 2050. Przeciw głosowały KO i Lewica. Zapisano w niej, że szczególną troską mają być w instytucie objęci prezydent, czyli Andrzej Duda (jako obecnie urzędujący prezydent), premier (obecnie Mateusz Morawiecki) oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.

Arłukowicz nie kryje oburzenia. "Władza funduje sobie własny ekskluzywny szpital!"

– Ten instytut to emanacja obecnej władzy! – grzmiał w rozmowie z nami były minister zdrowia i europoseł PO Bartosz Arłukowicz (51 l.). – To niebywałe, że w sytuacji, kiedy z powodu pandemii zmarło 150 tys. Polaków, i de facto braku dostępu przez ostatnie dwa lata do leczenia, władza funduje sobie własny ekskluzywny szpital – dodał Arłukowicz.

W rozmowie z "SE" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Błażej Poboży wydaje się nie rozumieć kontrowersji związanych m.in. z głosowaniem posłów i uzasadnieniem do przegłosowanej ustawy.

- Ustawa o przekształceniu CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA pozwoli na dalszy rozwój szpitala. Nadal, tak jak to tej pory, będzie on placówką ogólnodostępną dla pacjentów z całej Polski. Dzięki nowym środkom przeznaczonym na inwestycje będziemy mogli leczyć jeszcze więcej osób. Zespół szpitala MSWiA to fachowcy w swojej dziedzinie. Zawsze otwarci na potrzeby pacjentów. Przez ostatnie lata tysiącom z nich lekarze ze szpitala przywrócili zdrowie, kolejnym tysiącom uratowali życie. W ciągu doby w CSK przeprowadzanych jest średnio ponad 40 operacji w 12 blokach operacyjnych. Średnio w placówce realizowanych jest około 15 tys. zabiegów rocznie oraz ponad 120 tys. hospitalizacji - mówi nam Pobożny.

Wiceminister odniósł się także do wątku, który dotyczy zabezpieczenia "osób zajmujących najważniejsze stanowiska państwowe (...)". To właśnie ta kwestia zbulwersowała m.in. część medyków i obywateli, którzy na co dzień stoją w długich kolejkach do lekarzy.

- CSK MSWiA ma ustawowy obowiązek zabezpieczania opieki medycznej dla czterech najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Te regulacje obowiązują od ponad 30 lat. Ustawa nic w tym zakresie nie zmienia. Poza tymi czterema osobami, ich małżonkami oraz podopiecznymi, wszyscy Polacy mają i nadal będą mieć równy dostęp do świadczeń medycznych w placówce przy ul. Wołoskiej. Każdy, kto będzie tego potrzebował, może liczyć na profesjonalną opiekę lekarzy ze szpitala MSWiA. Przy tej okazji warto dodać, że placówka jest też ważnym w regionie i w skali całego kraju ośrodkiem badań klinicznych. Oznacza to, że specjaliści CSK MSWiA każdego dnia pracują nad nowymi sposobami leczenia i nowymi lekami, dzięki którym będziemy mogli skutecznie walczyć z wieloma chorobami - przekonuje w rozmowie z "Super Expressem" Poboży.

I dodaje. - Mocno, ponownie to zaznaczę: nie są uprzywilejowani w CSK MSWiA i nie będą uprzywilejowani w instytucie. Szpital jest placówką dla wszystkich obywateli. Przekształcenie CSK w instytut pozwoli na jeszcze lepszą opiekę nad pacjentami, m.in. przyspieszając dostęp do lekarzy specjalistów. Będzie to możliwe m.in. dzięki budowie nowego pawilonu na około 500-600 łóżek. W nowym budynku umiejscowione będą dodatkowe najpopularniejsze oddziały np. interna i chirurgia. CSK MSWiA w Warszawie to placówka o szerokim zakresie działania i jeden z największych ośrodków medycznych w kraju. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby wzmacniać potencjał tego miejsca i wspierać jego rozwój - podsumowuje Poboży.

Z kolei Naczelna Rada Lekarska w swoim oświadczeniu napisała, nie zgadzając się z uzasadnieniem części polityków (w tym min. Pobożego), że politycy chcą utworzyć branżową służbę zdrowia, choć konstytucja mówi wyraźnie o różnym dostępie wszystkich obywateli do opieki medycznej. „Nie są mu znane przypadki, aby osoby zajmujące najwyższe stanowiska w państwie miały problem z dostępnością do opieki zdrowotnej lub że jakość tej opieki była niewystarczająca” - zwraca uwagę NRL.

