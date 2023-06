Brudziński: Wiec PiS będzie w Bogatyni, tam, gdzie jest realny problem

Wiec Donalda Tusk we Wrocławiu w sobotę 24 czerwca. O której godzinie i gdzie dokładnie?

Joachim Brudziński, szef sztabu wyborczego PiS, mówił na antenie TVP Info, że najważniejszą propozycją wyborczą Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków jest zgoda. Jak podkreślił, Polacy potrzebują przekonania, że w naszym kraju mogą odbyć się rodzinne uroczystości, podczas których będzie można w sposób racjonalny i spokojny rozmawiać o różnicach politycznych.

Polityk zarzucił jednocześnie liderowi PO Donaldowi Tuskowi, że wprowadził do polskiej polityki "złe emocje i głębokie podziały". Zdaniem Brudzińskiego podziały między członkami polskich rodzin są spowodowane m.in. tym, że "główna partia opozycyjna od 8 lat żywi się nienawiścią, grubiaństwem".

Brudziński - Polacy chcą bezpieczeństwa

"Co jest najistotniejszym zadaniem i celem tych wyborów? To przywrócenie zgody w państwie i elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Polacy chcą bezpieczeństwa, bezpieczeństwa socjalnego, tego związanego z ochroną naszych granic. Chcą bezpieczeństwa przed tak dramatycznymi wydarzeniami, jak te, które dotknęły naszą rodaczkę na jednej z greckich wysp, chcemy bezpiecznych polskich ulic" - podkreślił europoseł PiS.

Wielki wiec w Bogatyni

Naszą najbliższa - nie tyle konwencja, bo raczej należałoby to określić mianem wiecu - będzie tam, gdzie jest realny problem. Gdzie ludzie oczekują pomocy od polityków, czyli w Bogatyni, tam gdzie jest kopalnia Turów.

Brudziński podkreślił, że "Polska to nie tylko Warszawa, nie tylko jak prześmiewczo się mówi +sojowe latte na Marszałkowskiej+", ale też mniejsze miejscowości. "My chcemy być też u boku mieszkańców dużych miast Warszawy, mieszkańców Łodzi, których chciałbym przeprosić za tę decyzję, za zmianę miejsca naszej konwencji, ale na pewno do Łodzi wrócimy" - zapewnił Brudziński.

"Łódź jest dla nas taką samą wartością jak mieszkańcy Dolnego Śląska. Ale chcemy być bliżej ludzi, być przy realnych problemach Polaków, ale chcemy być również z Polakami wtedy kiedy odpoczywają, kiedy się bawią, kiedy chcą odetchnąć od tej przesiąkniętej złymi emocjami politycznej nawalanki" - podkreślił europoseł.

