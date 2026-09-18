Dwa lata SCT w Krakowie. Miasto podsumowuje, Konfederacja krytykuje.

"To trzeba zlikwidować". Grzegorz Braun i Michał Klimek nie zmieniają zdania.

Jak Grzegorz Braun i Michał Klimek "likwidowali" SCT w 2024 roku?

Dwa lata Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Jakie są efekty?

Minęły dokładnie dwa lata, odkąd w Krakowie zaczęła obowiązywać Strefa Czystego Transportu. To dobra okazja do pierwszych podsumowań. Portal kr24.pl poinformował, że urzędnicy miejscy przedstawili właśnie raport, z którego wynika, że jakość powietrza w centrum wyraźnie się poprawiła, a stężenie szkodliwych tlenków azotu spadło o kilkanaście procent. Mniej starych aut na ulicach to, według autorów raportu, czystsze powietrze dla wszystkich.

Te dane zupełnie nie przekonują polityków Konfederacji Korony Polskiej, którzy od samego początku byli jej zagorzałymi przeciwnikami. Na wieści z krakowskiego magistratu odpowiedzieli niemal natychmiast. Poseł Grzegorz Braun i radny miasta Krakowa Michał Klimek zapowiedzieli już protest, ponownie domagając się całkowitej likwidacji SCT w Krakowie. Ich zdaniem strefa to nic innego jak ograniczanie wolności obywatelskich i uderzenie w portfele mieszkańców, zwłaszcza tych mniej zamożnych, których nie stać na nowsze samochody. Michał Klimek startuje w wyborach na prezydenta Krakowa z rekomendacji Konfederacji Korony Polskiej.

Dlaczego Grzegorz Braun i Michał Klimek chcą likwidacji SCT?

Politycy Konfederacji nie owijają w bawełnę. Michał Klimek, który po wyborach w 2024 roku zdobył mandat radnego, konsekwentnie powtarza swoją obietnicę wyborczą. „To trzeba zlikwidować” – mówi o strefie i zapowiada, że jego środowisko polityczne nie przestanie protestować, dopóki cel nie zostanie osiągnięty.

Argumenty polityków Konfederacji od dwóch lat pozostają te same. Podkreślają, że takie regulacje najmocniej uderzają w osoby, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowego auta, a które często muszą dojeżdżać do centrum do pracy. Poseł Grzegorz Braun idzie o krok dalej, nazywając walkę z SCT częścią „odzyskiwania niepodległości” i zapowiadając, że to dopiero początek walki z, jak to określa, „szkodliwymi przepisami”.

Akcja ze szlifierką

Michał Klimek i Grzegorz Braun nie poprzestali na krytyce i werbalnych argumentach. Opublikowali w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym widać radnego Michała Klimka, który ze szlifierką kątową w ręku podchodzi do znaku drogowego informującego o wjeździe do SCT.

Chwilę później, w asyście Grzegorza Brauna, po prostu go ścina. Wszystko zostało nagrane i opublikowane z jasnym przekazem.

Pytacie mnie, co zrobię ze Strefą Czystego Transportu? To proste – zlikwiduję ją. Osobiście! – mówił na nagraniu Michał Klimek.

Cała akcja była symbolicznym pokazem i zapowiedzią, że likwidacja Strefy Czystego Transportu w Krakowie będzie głównym celem polityków Konfederacji Korony Polskiej.

Szanowni Państwo, to zaledwie miły przedsmak tego, co czeka nas, normalnych Polaków, za prezydentury Michała Klimka w Krakowie – mówił Grzegorz Braun.

Precz z komuną! W Krakowie i w całej Polsce!@michalklimekkkp likwiduje SCT w Krakowie ✅🇵🇱 pic.twitter.com/oSmjkdONO2— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 18, 2026

KRAKÓW TO DZIŚ MIASTO PIJANYCH ANGLIKÓW?