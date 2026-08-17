Bogucki ostro o ludziach Brauna. „Są tam osoby zupełnie nieakceptowalne”

Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna, wskazując na obecność "osób zupełnie nieakceptowalnych".

Wśród poważnych zarzutów pojawiły się te dotyczące szpiegostwa na rzecz Rosji oraz poglądów oderwanych od rzeczywistości w kwestii zagrożenia ze Wschodu.

Sprawdź, do kogo konkretnie odnosiły się te mocne słowa i jaki apel wystosowano do wyborców prawicy w kontekście polskiego interesu.

Bogucki o ludziach Brauna: „Zupełnie nieakceptowalne”

Zbigniew Bogucki zabrał głos w sprawie Grzegorza Brauna i jego politycznego otoczenia. W rozmowie w PRZEkanale szef Kancelarii Prezydenta RP nie krył krytycznego stosunku do części osób związanych z tym środowiskiem.

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– Jeszcze wrócę do tej kwestii Grzegorza Brauna i środowiska. Są tam osoby zupełnie nieakceptowalne. No w moim regionie ma być człowiek, który przebywał chyba w areszcie wiele miesięcy za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Czy polskich patriotów cokolwiek z takimi postaciami łączy? Moim zdaniem nic – stwierdził Zbigniew Bogucki.

Polityk nie wskazał w tej wypowiedzi nazwiska osoby, o której mówił. Mocno podkreślił jednak, że takie postaci nie powinny być kojarzone z polskim patriotyzmem.

„Zagrożenie rosyjskie jest realne”

Bogucki odniósł się również bezpośrednio do poglądów głoszonych przez Grzegorza Brauna. Szczególnie krytycznie ocenił sposób przedstawiania zagrożenia ze strony Rosji.

– Ja rozmawiam z posłami Grzegorza Brauna. Natomiast niektóre poglądy czy tezy głoszone przez pana Brauna nie tyle są konserwatywne, ale oderwane od rzeczywistości. Mówię tu o tym, gdzie próbuje się przedstawiać na przykład kwestie związane z zagrożeniem rosyjskim. Ono jest realne. Nie jest wymyślone – stwierdził.

Szef KPRP zaznaczył jednocześnie, że nie chodzi mu o rozpoczęcie otwartego konfliktu ze środowiskiem Brauna.

Bogucki apeluje do środowiska Brauna

Bogucki przekonywał, że na prawej stronie sceny politycznej potrzebna jest jego zdaniem głębsza refleksja nad interesem państwa.

– Nie mówię tego, żeby konfrontować się ze stronnictwem Grzegorza Brauna. Mówię to o tym, żeby nastąpiła pewna refleksja. Refleksja w kontekście mądrego myślenia prawicowego, konserwatywnego, patriotycznego o polskich sprawach, a nie szukania tylko próby rozgrywania (...) Bardzo łatwo wypowiadać różnego rodzaju niezwykle brawurowe i atrakcyjne tezy pod publikę, wtedy kiedy nie bierze się za słowa i za rządzenie odpowiedzialności – mówił. Następnie zwrócił się wprost także do wyborców związanych z tym środowiskiem. – Apeluję, a nawet proszę o to, żeby na tej prawej stronie, także w tym środowisku pana Brauna, spojrzeć na polską rzeczywistość, na polskie interesy w sposób obiektywny, bo ci ludzie, którzy popierają prezydenta Nawrockiego – zresztą nie byłoby tej prezydentury, gdyby nie poparcie Konfederacji czy poparcie wyborców, którzy dzisiaj chcieliby zagłosować na ugrupowanie (...) Grzegorza Brauna (...) Ci wyborcy chcą Polski silnej, odpowiedzialnej – mówił dalej szef KPRP.

Bogucki podkreślił więc z jednej strony znaczenie głosów wyborców Konfederacji i środowiska Brauna dla zwycięstwa Karola Nawrockiego, z drugiej zaś jasno odciął się od części tez i osób funkcjonujących na tej części prawicy.

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