Bolesny cios dla Hołowni! Takiej obelgi od Rydzyka nie mógł przewidzieć

Nowy sondaż. Przełomowa zmiana na prowadzeniu i koszmar Lewicy! Co na to Tusk i Kaczyński?

W połowie marca marszałek Sejmu Szymon Hołownia nagrał specjalne wideo pt. "To jest taki trick, że do Rydzyka zapuka NIK", w którym podpisuje stosowny dokument, mający na celu wszczęcie kontroli nad działalnością podmiotów o. Tadeusza Rydzyka. – Czy wiecie, że w ciągu ostatnich 8 lat Prawa i Sprawiedliwości instytucje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały z Państwa i różnych jego agend ponad 400 mln złotych. To jest kwota za którą można zbudować 40 nowych przedszkoli – mówił Szymon Hołownia, kiedy podpisywał zlecenie do prezesa Najwyższej Izby kontroli, w którym wnioskuje, o przekrojowy i transparentny przegląd przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, szczególnie – Kościołem katolickim w Polsce.

– Jako obywatel i jako katolik mam prawo i wszyscy my mamy prawo wiedzieć na co przeznaczane są publiczne pieniądze – czemu służą? A po tych latach sojuszu „tronu z ołtarzem”, które pozostawiły w wielu z nas poczucie bardzo głębokiego niesmaku, czas wreszcie, żeby Kościół i państwo wróciły na swoje miejsca! – apelował Hołownia.

"HOŁOWNIA to nowy MENTZEN light" - Jakub MAJMUREK o sporach w koalicji rządowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do słów marszałka Sejmu odniósł się o. Tadeusz Rydzyk, który przyrównał Hołownię do biblijnego zdrajcy. – Pierwsze, co mi się nasunęło: troszczy się o pieniądze, jakbym słyszał Judasza. Judasz też to powiedział, zaczął mówić do Marii Magdaleny, po co ten olejek na stopy Jezusa – komentował duchowny dla „wPolsce.pl".

Zdaniem Rydzyka przytoczone przez Hołownię wyliczenia „to kłamstwo". – Ja nie dostałem ani grosza od PiS-u. Wszystko, co tu jest, to są ludzie, to są bardzo często te wdowie grosze. Trzeba tylko jakoś tak rozporządzać oszczędnie. Gospodarność to pracowitość i oszczędność. Panu Hołowni bym powiedział: nie budujmy niczego na kłamstwie, na nienawiści – stwierdził i dodał, że „nie boi się NIK-u".

– Dlaczego miałbym się bać? Byliśmy już kontrolowani: sprawa odwiertów, nasza fundacja. Co wielkiego? – pytał oburzony.

Poniżej w galerii zobaczysz, jak mieszka marszałek Sejmu Szymon Hołownia:

Sonda Czy podoba Ci się działaność o. Tadeusza Rydzyka? Tak. Nie.