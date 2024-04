Szymon Hołownia skomentował decyzje Sejmu ws. aborcji. Nie wszyscy będą zadowoleni

Szymon Hołownia odniósł się do powołania nadzwyczajnej komisji w Sejmie, która zajmie się projektami ustaw dotyczącymi aborcji. Według marszałka, podczas posiedzenia Sejmu 11 kwietnia doszło do merytorycznej dyskusji, która była pełna szacunku.

- Wczoraj mieliśmy najspokojniejszą, najbardziej merytoryczną i najbardziej z klasą debatę na temat aborcji, jaką ten Sejm widział od co najmniej 30 lat. Zaryzykuję tezę, że dopóki wypowiadały się kobiety, była to wręcz debata prawie wzorowa - mówił lider Polski 2050.

Podkreślił, że w piątek 12 kwietnia nie głosowano ani za kompromisem, ani za zmianą prawa aborcyjnego, ale za tym, by kontynuować rozmowę na ten temat. Według niego także dobrze się stało, że Sejm zajął się projektami ustaw po wyborach samorządowych.

- To była dobra decyzja, żeby ta debata o projektach dotyczących aborcji odbyła się 11 kwietnia, po wyborach samorządowych. Pamiętamy wszyscy tę atmosferę w Sejmie miesiąc temu. To kolejny dowód na to, że jeżeli ma się temperaturę 39,9 st. Celsjusza, to nie podejmuje się takich decyzji, tylko czeka się, jak będzie się miało regularne 37 st. Celsjusza - stwierdził.

Zapewne nie zgodzą się z nim osoby, które uważają, że ten temat powinien zostać jak najszybciej podjęty. Szymon Hołownia opisał także, czym zajmie się nadzwyczajna komisja. Przeprowadzone zostanie między innymi wysłuchanie publiczne.

- Ta debata będzie odbywała w pewnych ramach. Po to wymyślono parlamenty, żeby ludzie nie zabijali się na ulicach, tylko żeby rozmawiali - stwierdził polityk. - Mam nadzieję, że komisja w ciągu krótkiego czasu, liczonego w miesiącach, będzie w stanie przygotować sprawozdanie - dodał.

- Kamień spadł mi z serca, bo zrozumiałem, że w tej izbie możliwe jest to, żebyśmy o tym, co nas różni, rozmawiali, a nie na samym wejściu wyrzucali sobie projekty do kosza - skwitował.

