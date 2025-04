Czy Trump pomoże Polsce w razie wojny z Rosją? Polacy mają wątpliwości

55 proc. z nas nie wierzy w pomoc USA!

Podczas kampanii wyborczej Donald Trump zapowiedział, że zakończy rosyjską inwazję na Ukrainę w ciągu 48 godzin. Jak wiadomo, tak się nie stało. Zaskoczeniem było zaś to, że amerykański prezydent traktuje Władimira Putina (73 l.) jak partnera do rozmów, a negatywnie jest nastawiony do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (47 l.).

Czy w razie wojny z Rosją Polska może liczyć na pomoc ze strony prezydenta Trumpa? Większość z nas (55 proc.) jest przeciwnego zdania – tak wynika z sondażu Instytutu Badan Pollster. Wiarę w pomoc sojusznika zza Oceanu zachowało jeszcze 28 proc. Polaków. Z kolei 17 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Maleje wiara w Trumpa?

- Polityka Donalda Trumpa jest tak zmienna, że obniża nasze poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nasz sojusznik zachowuje się w sposób stabilny, konsekwentny i pomaga innym naszym sojusznikom, to wtedy to nasze poczucie bezpieczeństwa rośnie. A to w jaki sposób Trump prowadzi swoją politykę wobec Ukrainy i Rosji, powoduje, że wszyscy dookoła zaczynają się trochę przejmować. A więc poczucie bezpieczeństwa po prostu spada – tłumaczy politolog, prof. Olgierd Annusewicz. - To badanie jest bardzo interesujące, bo pokazuje, że wiara w prezydenta Trumpa maleje – dodaje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 15-16 kwietnia na próbie 1003 dorosłych Polaków.

Umowa ws. elektrowni jądrowej na Pomorzu. Obecni byli Tusk i sekretarz energii USA

Express Biedrzyckiej - PROF. TOMASZ SŁOMKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.