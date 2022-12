Bolesław Piecha apeluje do rodziców, aby szczepili dzieci. Zakażenie odrą może zakończyć się śmiercią!

Obowiązkowe szczepienia na groźne choroby

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są w Polsce według określonego kalendarza. Obowiązkowe są szczepienia m.in. przeciwko gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Co roku wykonuje się kilka milionów szczepień obowiązkowych. Odsetek osób zaszczepionych nadal jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na nie. W 2010 liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień wynosiła 3437, w 2011 roku – 4689, a w roku 2020 – 50 575. - Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2021 r. było ponad 60 tys. odmów, a tegoroczna ich liczba będzie zbliżona lub nawet wyższa – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z PAP.

Przechorowanie odry może zakończyć się śmiercią

Według lekarzy, jeśli spadek liczby zaszczepionych w populacji pogłębi się, to dojdzie do powrotu chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane, np. odry i krztuśca. – Dla mnie to skrajna nieodpowiedzialność. Kalendarz obowiązkowych szczepień dla dzieci jest bardzo ważny. One chronią przed chorobami jak polio czy odra, o których istnieniu żeśmy zapomnieli. Natomiast przechorowanie odry w wieku dziecięcym może nieść i nierzadko niesie poważne powikłania, ze śmiercią włącznie – komentuje poseł PiS Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia. – Apelowałbym do rodziców, aby bardziej odpowiedzialnie podeszli do nauki i medycyny, sprawdzonej przez wiele dziesiątków lat, a nie poddawali się argumentom antyszczepionkowców – dodał polityk.

