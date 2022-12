Seniorze, uważaj na fałszywy telefon z ZUS. Można stracić pieniądze albo cenne dane!

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Do niektórych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy otrzymują telefony od osoby podszywającej się za pracownika ZUS. Oszuści proszą o podanie danych identyfikacyjnych niezbędnych wypłaty środków z subkonta. W ten sposób wyłudzają informacje, które mogą im posłużyć do kradzieży lub do zaciągnięcia kredytu.

- Chociaż schemat się zmienia, to cel jest ten sam – wyłudzić pieniądze bądź zdobyć nasze dane, również hasła do konta bankowego i do portali społecznościowych – ostrzega Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Po oszustwach „na wnuczka” czy na „czternastą emeryturę” przyszła kolej na oszustwo na „pieniądze z subkonta” – dodaje.

Wiadomości z wirusami

ZUS podkreśla, że należy uważać także na maile, które przychodzą rzekomo z ZUS. Może być w nich informacja o błędnie naliczonych składkach i prośba o skorygowanie wpłaty. Takie wiadomości mogą zawierać wirusy, dlatego należy je niezwłocznie kasować, poinformować policję i pod żadnym pozorem nie wpłacać żądanych pieniędzy. Jeśli odbierzemy telefon i usłyszymy, że dzwoni pracownik ZUS, powinniśmy być ostrożni. - Przypominam, że my nie dzwonimy do klientów i nie wysyłamy do nich korespondencji mailowej. Kontakt elektroniczny możliwy jest jedynie, gdy klient posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wyraził zgodę na taki kontakt – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Ostrzegamy, aby nie podawać swoich danych przez telefon i nie odpowiadać na podejrzane maile, które rzekomo pochodzą z ZUS – apeluje rzeczniczka Zakładu.

Warto sprawdzić rozmówcę

Jeśli mamy wątpliwości, czy wiadomość , którą otrzymaliśmy jest prawdziwa, albo czy osoba, która dzwoni, jest pracownikiem ZUS, powinniśmy skontaktować się z lokalną placówką ZUS bądź zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00.

