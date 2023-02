i Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS, Evan Vucci/AP

Prezydent USA niebawem w Polsce

Biden spotka się z Zełenskim?! Europoseł Waszczykowski o wizycie prezydenta USA w Polsce

Wizyta Joe Bidena w Polsce wzbudza wiele emocji. Wielu polityków podkreśla, że to bardzo ważne wydarzenia. Wśród nich jest europoseł PiS Witold Waszczykowski, który uważa, że gdyby doszło do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Ukrainy, byłby to wspaniały gest.