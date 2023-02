i Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS / EAST NEWS

Potworny wypadek

Tragiczna historia Joe Bidena. Jego żona i dzieci nie żyją [WIDEO]

Joe Biden już niebawem przyleci do Warszawy, by rozmawiać o dozbrojeniu Ukrainy, która od niemal roku walczy na wojnie z Rosją. Być może dojdzie w Polsce do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Ukrainy. Poznajcie tragiczną rodzinną historię prezydenta Stanów Zjednoczonych.