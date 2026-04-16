Berkowicz pokazał w Sejmie swastykę. Krzysztof Bosak broni posła

Paulina Jaworska
PAP
2026-04-16 11:22

Nie milkną echa zachowania posła Konrada Berkowicza, który w Sejmie pokazał zmodyfikowaną flagę Izraela, na której zamiast gwiazdy Dawida pojawiała się swastyka. Wybuchł skandal, a sprawą zajęła się prokuratura. Polityka broni jednak poseł Krzysztof Bosak: - Nie jestem przekonany, czy poseł powinien być karany za wypowiedzi - za wypełnianie mandatu poselskiego - ocenił.

i

Autor: Sejm/ Youtube

Poseł Konrad Berkowicz może mieć kłopoty. Polityk wystąpił w Sejmie ostro atakując Izrael w kontekście wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo pokazał zmodyfikowaną flagę Izraela, w której gwiazda Dawida została zastąpiona swastyką. Teraz czekają go problemy prawne.  Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że w prokuraturze tej „zarejestrowano z urzędu materiały dotyczące wystąpienia posła Konrada Berkowicza na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w dniu 14 kwietnia 2026 r. w gmachu Sejmu RP (...), w ramach którego posłużył się zmodyfikowanym odwzorowaniem flagi Państwa Izrael, w którym gwiazda Dawida została zastąpiona symbolem swastyki”. Rzecznik prokuratury dodał, że prokurator „w ramach czynności sprawdzających dokonuje oceny karnoprawnej zarejestrowanych materiałów”.

Prokurator generalny, szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek - nawiązując do komunikatu warszawskiej prokuratury okręgowej - napisał na platformie X, że symbol swastyki nie jest „prowokacją” ani „żartem”. - Pamiętamy dobrze historię - to znak zbrodniczej ideologii. Dlatego każda próba używania go w debacie publicznej, zwłaszcza w Sejmie RP, zwłaszcza przez posła - musi spotkać się z jednoznaczną reakcją państwa - podkreślił Żurek.

Niezależnie od działań prokuratury w związku z wystąpieniem Berkowicza w Sejmie zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa złożył też marszałek Sejmu Włodzimierza Czarzasty. Po południu opublikował on zdjęcie zawiadomienia skierowanego do Prokuratury Krajowej. W ocenie marszałka poseł dopuścił się publicznego znieważenia flagi państwa obcego (art. 137 par. 2 Kk) i propagowania faszyzmu (art. 256 Kk). Dodatkowo marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział wniosek o ukaranie Berkowicza. Karą byłoby obniżenie jego uposażenia o połowę przez okres trzech miesięcy.

Komentował to na antenie TVP Info Krzysztof Bosak: - W ogóle nie jestem przekonany, czy powinno być karanie. Poseł nie powinien być karany za własne wypowiedzi, za wypełnianie swojego mandatu poselskiego. Skrytykował Izrael. Forma jak forma - ocenił Bosak. Dodał, że jego zdaniem politycy, którzy zapowiedzieli doniesienia do prokuratury, bardzo się rozpędzili i szybko połamią sobie zęby w sądach: - (...) bo istnieje w tych sprawach orzecznictwo, powiedziałbym, sprzyjające swobodzie wypowiedzi  - przyznał polityk, zaznaczając przy tym że działanie Berkowicz służyć miało nagłośnieniu "sprawy, która ma charakter zbrodni i wobec której nie powinniśmy być obojętni". - Poseł Berkowicz jest gotów za propagowanie swoich poglądów zapłacić swoją cenę. Sprowadzanie tego do symbolu swastyki, a nie do istoty sprawy, jest niedorzeczne - przyznał Bosak. 

