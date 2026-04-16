Orlen sprzedaje prąd! myORLEN wszedł na rynek energii elektrycznej z atrakcyjną ofertą

Nowa oferta daje klientom w trudnych dla rynku energetycznego czasach, gwarancję ceny energii elektrycznej na poziomie 0,60885 zł/kWh brutto w zależności od wybranego przez klienta wariantu przez 12 lub 24 miesiące.

- Nowa, atrakcyjna oferta dopasowana do oczekiwań klientów pozwala nam odpowiadać na ich rosnące potrzeby. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym klient otrzymuje kompleksową odpowiedź na swoje potrzeby – od energii i usług serwisowych po korzyści dostępne na stacjach paliw. Rozszerzenie oferty dla klientów indywidualnych jest naturalnym krokiem w budowie zintegrowanych usług pod marką ORLEN – podkreśla Artur Stawiarski, Prezes Zarządu myORLEN sp. z o.o.

- Wybierając takie rozwiązanie, jedyną zmienną na rachunku pozostaną niezależne od myORLEN sp. z o.o. koszty dystrybucji, które są naliczane zgodnie z taryfą operatora systemu dystrybucji (OSD) właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej – dodaje Prezes Stawiarski. Decydując się na nową, atrakcyjną ofertę klienci mogą wybrać dodatkowy bonus: comiesięczną zniżkę na paliwo na stacjach ORLEN albo wsparcie fachowca – pomoc profesjonalnego elektryka. Klienci dostaną również punkty Vitay, które można wykorzystać podczas zakupów na stacjach, co przełoży się na realne oszczędności, nie tylko na rachunkach za prąd. Istotnym elementem propozycji są rozwiązania zwiększające elastyczność po stronie klienta, m.in. 30‑dniowy termin płatności. Wejście spółki na rynek energii elektrycznej dla klientów indywidualnych zostało poprzedzone sprzedażą w segmencie klientów biznesowych, wprowadzoną w połowie 2025 roku. Po pozytywnych doświadczeniach oraz stopniowym rozwoju oferty dla firm, spółka zdecydowała o jej rozszerzeniu na rynek konsumencki.

- Sprzedaż energii elektrycznej jest naturalnym kierunkiem rozwoju naszej oferty produktowej dla klientów indywidualnych. Cieszymy się dużym zaufaniem naszych klientów, co widać po pozytywnym odbiorze naszych produktów. Wykorzystanie synergii z częścią paliwową i bardzo przejrzysta, zrozumiała dla klienta oferta na energię elektryczną z jasnymi zapisami to gwarancja sukcesu – mówi Bartłomiej Ślusarczyk, Członek Zarządu myORLEN sp. z o.o.

Wprowadzenie energii elektrycznej do oferty dla klientów indywidualnych jest częścią szerszego procesu integracji usług energetycznych w Grupie ORLEN.