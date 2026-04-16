Dziś Tusk spotka się z Pełczyńską-Nałęcz. Wiemy, o której dojdzie do rozmowy

Cezary Bielakowski jot
2026-04-16 9:51

W czwartek (16 kwietnia) dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową ministerstwa funduszu i przewodniczącą Polski 2050, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Jak dowiedział się "Super Express" do rozmowy dojdzie około godziny 14:00. Tematem dyskusji premiera i minister ma być kwestia powierzenia jej teki wicepremiera, ale też kwestia wotum nieufności wobec minister Pauliny Henning-Kloski.

Wszystko już jest jasne: Donald Tusk spotka się w czwartek z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Jak ustalił "Super Express" do spotkana dojdzie po południu, około godziny 14:00. Jednym z tematów rozmów ma być kwestia teki wicepremiera, ale też głosowania nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Wiadomość o tym, że takie spotkanie odbędzie się właśnie 16 kwietnia, potwierdził nam poseł Paweł Śliz z Polski 2050. 

Warto zwrócić uwagę na to, że nieraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że nie ma wiele okazji do rozmów z premierem Donaldem Tuskiem. Teraz będą mogli sobie wszystko przedyskutować. Dosłownie w ciągu ostatnich dni liderka Polski 2050 komentowała w RMF Fm: - Żeby coś uzgadniać, to potrzebna jest ku temu przestrzeń, aby uzgodnienia mogły mieć miejsce. Prawdę powiedziawszy, takiej przestrzeni życzyłabym sobie w naszej koalicji dużo więcej. Miałam bardzo krótkie spotkanie po ponad dwóch miesiącach. Ono dotyczyło KPO było dobre i konstruktywne. Potem było tylko jedno spotkanie koalicyjne, dotyczące spraw praworządnościowych. Premier Donald Tusk zaś przyznał, że faktycznie ma rozmawiać minister Pełczyńską-Nałęcz właśnie w tym tygodniu. 

Inną sprawą poruszoną w czasie spotkania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z premierem Donaldem Tuskiem ma być temat Pauliny Hennig-Kloski. W Sejmie ma się obyć głosownie nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski, która po przegranych wyborach na szefa Polski 2050 opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum. Wniosek o wotum nieufności złożyła Konfederacja. Zdaniem komentatorów sceny politycznej szefowa resortu może stracić stanowisko, bo krytykuje ją też część polityków koalicji rządzącej. Sama zainteresowana w rozmowie z RMF Fm przyznała: - Pan premier mi już powiedział, że dalej chce, bym pełniła swoją funkcję i będzie mnie bronić  - mówiła ostatnio Paulina Hennig-Kloska. 

