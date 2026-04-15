Berkowicz pokazał swastykę w Sejmie. Jest stanowisko MSZ i reakcja ambasady Izraela

Poseł Konrad Berkowicz w swoim wystąpieniu najpierw nawiązania do wysokich cen paliw, które są spowodowane wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Po czym przeszedł do druzgocącego opisu cierpień tamtejszych mieszkańców: - Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że żydzi stosują bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym, z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą od środka jednocześnie, kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc obcina się policzek, amputuje się rączkę - powiedział Berkowicz, a zaraz po tym pokazał flagę Izraela ze wpisaną w nią swastyką.

Na to od razu zareagowali posłowie, krzycząc, że to skandal. Także prowadzący posiedzenie marszałek Włodzimierz Czarzasty zareagował mówiąc, że nic nie usprawiedliwia pokazywania swastyki w polskim Sejmie. Pojawiły się także doniesienia, że zachowaniem Berkowicza powinna zajść się prokuratura. W końcu do sprawy odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które opublikowało oświadczenie:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości - wskazano w oświadczeniu.

Jak podało MSZ w oświadczeniu Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największej zbrodni na terenach okupowanych. - Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne - podkreślono.

Do sprawy Berkowicza odniosła się również izraelska ambasada. Na portalu X pojawił się komunikat, w którym przekazano, że potępia ona zachowanie posła Konfederacji, do którego doszło akurat w Dniu Pamięci o Holokauście. Wskazano, że Konrad Berkowicz zbezcześcił flagę izraelską i porównał państwo żydowskie do nazistów. Jego czyn nazwano "ohydnym antyżydowskim aktem":

Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza. W oficjalny Dzień Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską i porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu. Gdy dziś ocaleni z Holokaustu maszerują w Auschwitz, ten ohydny antyżydowski akt jest szczególnie wstrząsający. Poparcie dla niego ze strony innych polityków tylko pogłębia wstyd. Polskie władze muszą działać natychmiast, aby stawić czoła tej hańbie i usunąć tę moralną plamę - czytamy w komunikacie ambasady Izraela.

We condemn in the strongest terms today’s antisemitic horror in the Polish Parliament by MP Berkowicz.On Israel’s official Holocaust Remembrance Day, a Polish MP desecrated the Israeli flag and compared the Jewish symbol and the Jewish state to the Nazis, instead of showing…— Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) April 14, 2026