Szydło chciała wypomnieć przeszłość Schetynie. Dolała oliwy do ognia!

Wiek emerytalny w Polsce. Kobiety pracują do 60. roku życia, mężczyźni do 65.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak kilka lat temu przez pewien okres było inaczej. Wszystko to za sprawą wprowadzenia zmian przez rząd PO-PSL, w ramach reformy wiek emerytalny mężczyzn miał być stopniowo podwyższany, aby w roku 2020 wynieść 67 lat. Wiek dla kobiet także miał być podnoszony, ale wolniej. Panie miały przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat dopiero od roku 2040. Przepisy te zostały wycofane, gdy do władzy doszło PiS. Tymczasem temat wieku emerytalnego powraca jak bumerang, tak w rozmowach z politykami, jak i ekspertami. Wystarczy wspomnieć najnowszy wywiad z ekonomistą i byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, Bogusławem Grabowskim, który odniósł się do tej kwestii w rozmowie z radiem ZET w ostatni wtorek (10 stycznia). Grabowski ocenił, że nieuniknione jest iż wiek emerytalny w Polsce zostanie podwyższony.

Do tematu wieku emerytalnego odniósł się też Grzegorz Schetyna, były lider PO. W radiu ZET został zapytany o to, czy ta spraw i decyzja o wydłużeniu wieku emerytalnego w czasie rządów PO to balast. Polityk odparł:- Nie, dlatego, ze ten wiek nie został podwyższony, a rozmowa o nim to coś oczywistego, co wróci. Na te słowa Schetyny zareagowała Beata Szydło. Była premier napisała na Twitterze ostro: - Grzegorz Schetyna stwierdził, że za czasów rządów PO wiek emerytalny nie został podwyższony.🙄 Trudno skomentować taką bezczelność. Czy politycy Platformy naprawdę sądzą, że Polacy zapomnieli o ich decyzjach i sposobie rządzenia? - zapytała.

Swoim wpisem, pewnie nie celowo, dolała oliwy do ognia! W komentarzach zawrzało, a ludzie zaczęli wypominać: - Po Waszych czasach wiem emerytalny będzie wynosił 90 lat; Niektórzy zapominają po 8 latach rządzenia i na to liczycie i wy i oni ale kiedyś możecie się przeliczyć; Bezczelne to były Pani rządy droga Pani.Te nagrody nam się należą itd.

Grzegorz Schetyna stwierdził, że za czasów rządów PO wiek emerytalny nie został podwyższony.🙄 Trudno skomentować taką bezczelność. Czy politycy Platformy naprawdę sądzą, że Polacy zapomnieli o ich decyzjach i sposobie rządzenia?🧐 pic.twitter.com/9ZNgDiJEwR— Beata Szydło (@BeataSzydlo) January 11, 2023

