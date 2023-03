Beata Szydło chwali Komisję Europejską za reakcję. Polacy dostaną pieniądze

Platforma gwarantuje paliwo za 5 złotych! Pada konkretny termin. To już niebawem!

Porozumienie z rolnikami

Wieczorem 29 marca 2023 r. rolnicy porozumieli się z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem w sprawie odszkodowań za straty, jakich doznali w związku z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża do Polski. Rolnicy dostaną ok. 30 mln euro (ok. 140 mln zł) z Brukseli. Tak zdecydowała Komisja Europejska. Jest też możliwość podwojenia tej kwoty z budżetu krajowego. Odszkodowania dostaną też: Bułgaria (prawie 17 mln) i Rumunia (10 mln). O tej decyzji KE poinformował na Twitterze unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski z PiS.

Była premier pisze o decyzji KE

O decyzji KE poinformowała także była premier Beata Szydło: „Komisja Europejska po naszych uwagach zatwierdziła 30 mln euro pomocy dla polskich rolników. Cieszę się, że KE szybko zareagowała także w sprawie ustalonej wczoraj z rolnikami przez premiera Henryka Kowalczyka w kwestii przywrócenia ceł na ukraińskie zboże” – napisała Szydło.

Przypominamy, że europosłanka Szydło mocno zaangażowała się w kampanię wyborczą w Polsce.

Komisja Europejska po naszych uwagach zatwierdziła 30 mln euro pomocy dla polskich rolników. Cieszę się, że KE szybko zareagowała także w sprawie ustalonej wczoraj z rolnikami przez premiera @Kowalczyk_H kwestii przywrócenia ceł na ukraińskie zboże.— Beata Szydło (@BeataSzydlo) March 30, 2023

