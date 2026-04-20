Barbara Nowacka atakuje "pana Jędraszewskiego". "Wstyd i hańba dla Kościoła"

- Niczego się nie wycina. Wzmacniamy nauczanie historii. Wychowanie patriotyczne jest jednym z elementów polityki oświatowej państwa - mówiła w wywiadzie udzielonym RMF FM Barbara Nowacka. Zmiany w podstawach programowych uznała za normalne zjawisko w procesie edukacji.

Arcybiskup nie poprzestał na tym zarzucie, przekonując, że "chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler", przez co Jędraszewski rozumie nauczanie "tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych". - Nie można do tego dopuścić! - grzmiał.

Te słowa rozwścieczyły Nowacką. - Pan Jędraszewski nie wie, kłamie. To wstyd i hańba dla biskupów i Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki, nadal funkcjonuje - komentowała ostro. Jak dodawała:

- To są obrzydliwe kłamstwa. Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich bardzo niskich standardów. Opowiada bzdury, nieprawdy. Przynosi wstyd Kościołowi i innym biskupom

Barbara Nowacka była również pytana o to, czy zgodnie z sugestią Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski rozmawiała z przedstawicielami Kościoła na temat edukacji zdrowotnej. Wspomniała w tym kontekście o swoim spotkaniu z biskupami sprzed prawie dwóch lat. - Wyrazili swoje wątpliwości dotyczące edukacji zdrowotnej. Sprawiało to wrażenie spotkania transakcyjnego. Mówili: odpuścimy awanturę wokół edukacji zdrowotnej, ale prosimy wolniej robić zmiany dotyczące religii. Rząd nie prowadzi tego typu transakcji - zauważyła rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

- Jedna lekcja religii jest, przyjęła się i nie ma żadnej burzy. Kościół w ramach drobnej zemsty urządził awanturę wokół edukacji zdrowotnej - oceniła Nowacka.

Sonda Jak oceniasz szefową MEN Barbarę Nowacką? Na bardzo dobry Na dobry Na dostateczny Na dopuszczający Na niedostateczny