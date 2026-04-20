Sekret prezydentury Karola Nawrockiego. Dlaczego Polska wstrzymuje oddech, czekając na jego decyzje?

Prezydent Karol Nawrocki stawia na strategię „czekania”, twierdząc, że cała Polska czeka na jego decyzje, co ujawnia jego wizję sprawowania władzy.

Impas w Trybunale Konstytucyjnym to jeden z przykładów tej strategii, gdzie prezydent odmawia przyjęcia przysięgi sędziów, przerzucając odpowiedzialność na TK.

Krytycy sugerują, że prezydent buduje autorytet poprzez zwłokę w podejmowaniu kluczowych decyzji, co ma umocnić jego pozycję.

Czy „sztuka czekania” okaże się skuteczną strategią, czy też doprowadzi do negatywnych konsekwencji dla stabilności państwa?

Czekanie jako element prezydentury

Sam prezydent Karol Nawrocki nie kryje, że "cała Polska czeka na decyzje prezydenta". Te słowa, wypowiedziane w Kanale Zero, choć z pozoru skromne ("nie chodzi o mnie, chodzi o urząd prezydenta RP"), zdaniem komentatorów, ujawniają jego wizję sprawowania władzy. Jak tłumaczył w piątek Karol Nawrocki, "czekają na stopnie oficerskie żołnierze, czekają na nominacje profesorowie, czekają generałowie Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej". To nie tylko jednostkowe przypadki, ale systemowe opóźnienia, które zaczynają wpływać na funkcjonowanie całego państwa.

Impas w Trybunale Konstytucyjnym

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów tej "sztuki czekania" jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Nawrocki skrytykował czwórkę sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, "nazywając ich raptusami". Mimo to, odmawia przyjęcia ich przysięgi, przerzucając odpowiedzialność na Trybunał. Stwierdził, że to TK musi rozstrzygnąć, "czy mogą ponownie złożyć ślubowania wobec prezydenta, czy też ślubowanie w Sejmie powinno się potraktować jako odmowę ślubowania". Co ciekawe, prezes TK, Bogdan Święczkowski, również "mówił, że czeka na stanowisko prezydenta, czy uzna uroczystość w Sejmie za ślubowanie". Tworzy się błędne koło, w którym prezydent czeka na TK, a TK czeka na prezydenta, a państwo na rozwiązanie.

Budowanie autorytetu poprzez zwłokę?

Michał Szułdrzyński, analizując działania prezydenta, sugeruje, że Karol Nawrocki "buduje swój autorytet poprzez to, że każe na siebie wszystkim czekać". W jego opinii, "spór Nawrockiego z rządem jest par excellence sporem o władzę", w którym prezydent okazuje swoją siłę poprzez opóźnianie kluczowych decyzji. Hipoteza jest prosta: Karol Nawrocki "zdaje się uznał, że gdyby, nie daj Boże, podpisał nominacje ambasadorskie, przyjął ślubowania sędziów, wręczył tytuły profesorskie, awansował strażaków i policjantów i zrobił to bez zbędnej zwłoki, nikt by go nie szanował i cały majestat jego władzy by runął".

Ta strategia, choć może być próbą umocnienia pozycji, rodzi poważne pytania o jej konsekwencje dla stabilności państwa. Czy długotrwałe oczekiwanie na kluczowe decyzje nie osłabia instytucji i nie frustruje obywateli? Jak podsumowuje Szułdrzyński, "historia najnowsza zna kilka osobistości, które również uwielbiają kazać na siebie czekać. Ale to dość ponure postaci". Czas pokaże, czy "sztuka czekania" Karola Nawrockiego okaże się skuteczną metodą zarządzania, czy też przyniesie nieoczekiwane, negatywne skutki.

