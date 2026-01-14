Azyl dla Mateckiego? Poseł PiS pod lupą po zarzutach o fikcyjne zatrudnienie

Poseł PiS Dariusz Matecki zeznawał w sprawie fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, ujawniając oferty azylu z USA i Węgier.

Śledztwo wykazało, że Matecki nie wykonywał pracy, zarabiając prawie pół miliona złotych, co doprowadziło do oskarżeń wobec byłych dyrektorów LP.

Sprawa Mateckiego pojawia się w kontekście azylu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, który twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji.

Czy propozycje azylu to sygnał solidarności czy precedens dla kolejnych polityków szukających schronienia?

Ta informacja wywołała falę spekulacji i pytań o przyszłość polityka oraz o to, jak daleko sięgają powiązania w środowisku politycznym. Czy oskarżenia o fikcyjne zatrudnienie są wystarczającym powodem do ucieczki z kraju?

Mateckiemu oferowano azyl: USA i Węgry na liście

Dariusz Matecki, poseł PiS, we wtorek 13 stycznia zeznawał jako świadek w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Sprawa dotyczy jego zatrudnienia w Lasach Państwowych, które zdaniem śledczych było fikcyjne. Zanim polityk wszedł na salę rozpraw, Radio ZET poinformowało, że Matecki zapewnił dziennikarzy, iż nie zamierza unikać odpowiedzialności i opuszczać kraju. Jednocześnie zaskoczył, ujawniając, że otrzymał propozycje azylu politycznego w Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. "Jestem w Polsce i nigdzie się nie wybieram. Za to jestem pewny, że Donald Tusk będzie kiedyś korzystał z azylu w Niemczech" – skwitował Matecki, odrzucając sugestie o ewentualnej ucieczce.

Kariera Mateckiego w Lasach Państwowych pod lupą

Kariera Dariusza Mateckiego w Lasach Państwowych stała się przedmiotem śledztwa. W maju 2020 roku poseł PiS został zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji. Audyt wykazał jednak, że "nie wykonywał on tam żadnej pracy i żaden z pracowników nie był świadkiem przejawu jego jakiejkolwiek aktywności zawodowej". Matecki został następnie zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie "również, mimo zawartej umowy, nie świadczył pracy".

Prokurator z Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia przeciwko trzem byłym dyrektorom Lasów Państwowych, którzy mieli przekroczyć swoje uprawnienia w związku z zatrudnieniem Mateckiego. W wyniku tych działań polityk miał zarobić łącznie 483 860 zł, co doprowadziło do straty analogicznej kwoty przez Skarb Państwa.

Azyl Ziobry na Węgrzech: precedens czy ostrzeżenie?

Informacja o propozycjach azylu dla Mateckiego pojawiła się w kontekście głośnej sprawy Zbigniewa Ziobry. Adwokat Ziobry, Bartosz Lewandowski, poinformował w poniedziałek 12 stycznia, że jego klient otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Ziobro złożył również wniosek o objęcie ochroną swojej żony. Powodem wnioskowania o azyl były "politycznie motywowane represje", którymi polityk nazywa działania prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jest w jego kontekście podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. "Stałem się obiektem polowania i nagonki, dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa" – twierdził Ziobro. Sytuacja ta stawia pytanie, czy propozycja azylu dla Mateckiego jest jedynie gestem solidarności, czy też sygnałem, że kolejni politycy mogą szukać schronienia za granicą.

