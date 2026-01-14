Azyl dla Mateckiego? Poseł PiS pod lupą po zarzutach o fikcyjne zatrudnienie

- Poseł PiS Dariusz Matecki zeznawał w sprawie fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, ujawniając oferty azylu z USA i Węgier.
- Śledztwo wykazało, że Matecki nie wykonywał pracy, zarabiając prawie pół miliona złotych, co doprowadziło do oskarżeń wobec byłych dyrektorów LP.
- Sprawa Mateckiego pojawia się w kontekście azylu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, który twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji.
- Czy propozycje azylu to sygnał solidarności czy precedens dla kolejnych polityków szukających schronienia?
Ta informacja wywołała falę spekulacji i pytań o przyszłość polityka oraz o to, jak daleko sięgają powiązania w środowisku politycznym. Czy oskarżenia o fikcyjne zatrudnienie są wystarczającym powodem do ucieczki z kraju?
Mateckiemu oferowano azyl: USA i Węgry na liście
Dariusz Matecki, poseł PiS, we wtorek 13 stycznia zeznawał jako świadek w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Sprawa dotyczy jego zatrudnienia w Lasach Państwowych, które zdaniem śledczych było fikcyjne. Zanim polityk wszedł na salę rozpraw, Radio ZET poinformowało, że Matecki zapewnił dziennikarzy, iż nie zamierza unikać odpowiedzialności i opuszczać kraju. Jednocześnie zaskoczył, ujawniając, że otrzymał propozycje azylu politycznego w Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. "Jestem w Polsce i nigdzie się nie wybieram. Za to jestem pewny, że Donald Tusk będzie kiedyś korzystał z azylu w Niemczech" – skwitował Matecki, odrzucając sugestie o ewentualnej ucieczce.
Kariera Mateckiego w Lasach Państwowych pod lupą
Kariera Dariusza Mateckiego w Lasach Państwowych stała się przedmiotem śledztwa. W maju 2020 roku poseł PiS został zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji. Audyt wykazał jednak, że "nie wykonywał on tam żadnej pracy i żaden z pracowników nie był świadkiem przejawu jego jakiejkolwiek aktywności zawodowej". Matecki został następnie zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie "również, mimo zawartej umowy, nie świadczył pracy".
Prokurator z Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia przeciwko trzem byłym dyrektorom Lasów Państwowych, którzy mieli przekroczyć swoje uprawnienia w związku z zatrudnieniem Mateckiego. W wyniku tych działań polityk miał zarobić łącznie 483 860 zł, co doprowadziło do straty analogicznej kwoty przez Skarb Państwa.
Azyl Ziobry na Węgrzech: precedens czy ostrzeżenie?
Informacja o propozycjach azylu dla Mateckiego pojawiła się w kontekście głośnej sprawy Zbigniewa Ziobry. Adwokat Ziobry, Bartosz Lewandowski, poinformował w poniedziałek 12 stycznia, że jego klient otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Ziobro złożył również wniosek o objęcie ochroną swojej żony. Powodem wnioskowania o azyl były "politycznie motywowane represje", którymi polityk nazywa działania prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jest w jego kontekście podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. "Stałem się obiektem polowania i nagonki, dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa" – twierdził Ziobro. Sytuacja ta stawia pytanie, czy propozycja azylu dla Mateckiego jest jedynie gestem solidarności, czy też sygnałem, że kolejni politycy mogą szukać schronienia za granicą.
Poniżej galeria zdjęć: Matecki opuścił areszt