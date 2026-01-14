Żukowska nie kryje oburzenia względem Hołowni. "Dlaczego?!" - pyta

Anna Maria Żukowska wyraża wątpliwości dotyczące zwlekania Szymona Hołowni z decyzją o kandydowaniu na lidera Polski 2050.

Żukowska zastanawia się, dlaczego Hołownia nie zgłosił swojej kandydatury od razu, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze ambicje.

Komentatorka sugeruje, że Hołownia powinien był przewidzieć wynik swoich starań o stanowisko w ONZ.

Czy opóźnienie w decyzji o starcie w wyborach na lidera partii to strategiczny ruch, czy wynik chłodnej kalkulacji?

Pytanie o moment podjęcia decyzji o kandydowaniu na lidera partii staje się kluczowe, a Żukowska nie pozostawia złudzeń co do swoich wątpliwości. Czy Hołownia celowo zwlekał, a może jego wcześniejsze ambicje na arenie międzynarodowej wpłynęły na obecną sytuację?

"Dlaczego nie startował w takim razie od razu?"

Anna Maria Żukowska w programie "Gość Radia ZET" wprost odniosła się do kwestii ewentualnego startu Szymona Hołowni w wyborach w Polsce 2050. "Pytanie, dlaczego nie startował w takim razie od razu" – stwierdziła, wyrażając swoje zdziwienie brakiem wcześniejszej deklaracji ze strony marszałka Sejmu. Ta wypowiedź sugeruje, że Żukowska oczekiwałaby bardziej zdecydowanych kroków ze strony lidera formacji, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wewnętrznych rozstrzygnięć.

Czy Hołownia przewidział skutki swoich starań o stanowisko w ONZ?

W trakcie rozmowy prowadzący program, Marcin Zaborski, zwrócił uwagę na wcześniejsze starania Szymona Hołowni o stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Anna Maria Żukowska nie omieszkała skomentować tej sytuacji, mówiąc: "Mógł się starać i mógł jednak przewidzieć rezultat tych starań". Ta uwaga jest istotna, ponieważ sugeruje, że marszałek Sejmu mógł być świadomy niewielkich szans na sukces na arenie międzynarodowej. Jeśli tak, to jego obecne działania w kontekście Polski 2050 mogą być postrzegane jako strategiczne posunięcie po niepowodzeniu w innym obszarze. Słowa Żukowskiej rzucają cień na motywacje Hołowni, sugerując, że jego decyzje mogą być efektem chłodnej kalkulacji, a nie spontanicznej woli objęcia przywództwa.

Poniżej galeria zdjęć: Anna Maria Żukowska

