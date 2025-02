Awantura w Sejmie! Hołownia interweniował po wystąpieniu Kaczyńskiego

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

Witold Zembaczyński z komisji do spraw Pegasusa: "To my zneutralizowaliśmy cyrk Ziobry"

Prezes PiS zabrał głos w punkcie środowych obrad Sejmu dotyczącym wniosków formalnych. Stwierdził, że najważniejszą obecnie sprawą dla Polaków są podwyżki cen, szczególnie energii elektrycznej, gazu i żywności. - Czym się interesują i czego się obawiają Polacy, polskie rodziny? Czego dotyczą obawy gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców? Dotyczą losu budżetów i tych małych, rodzinnych i tych dużych, którymi posługują się przedsiębiorstwa - mówił Kaczyński. Przypomniał, że na początku stycznia PiS złożył w Sejmie trzy projekty ustaw zakładających obniżkę stawki VAT na żywność z 5 do 0 proc., oraz na energię i gaz z 23 do 8 proc. Szef PiS stwierdził, że to "bardzo proste projekty", ale wciąż nie zostały im nadane numery druków. "Nie są podjęte przez Sejm" - podkreślił.

Odnosząc się do słów prezesa PiS, że projekty jego klubu nie mają jeszcze nawet numerów druku, marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił, że trwają konsultacje społeczne dotyczące tych projektów, a ponadto zawierają one niekompletne uzasadnienie, w związku z czym służby prawne Sejmu zwróciły je do uzupełnienia o opis skutków dla przedsiębiorców proponowanych rozwiązań.

Awantura Sejmie

Zabierając w reakcji głos minister finansów spytał prezesa PiS jak mu nie wstyd. - Panie pośle Kaczyński, za waszych rządów inflacja sięgnęła 18 proc. Przez 8 lat waszych rządów skumulowana inflacja to 50 proc. Splądrowaliście portfele Polaków. Splądrowaliście oszczędności polskich rodzin - mówił Domański.

W trakcie wystąpienia ministra finansów, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli krzyczeć "złodziej". Interweniować musiał prowadzący obrady Szymon Hołownia, który bezpośrednio zwrócił się do parlamentarzystów. - Panie pośle Kaleta, panie pośle Krystian, są jakieś granice epitetów - zwracał uwagę marszałek Sejmu.

Czego dzisiaj obawiają się Polacy? Rosnących cen. W Sejmie czekają gotowe projekty Prawa i Sprawiedliwości, ale rządząca większość nie chce nad nimi pracować. Zajmijcie się w końcu sprawami Polaków! pic.twitter.com/iB3Q6HeSeK— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) February 5, 2025

