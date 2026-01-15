Areszt dla Ziobry odroczony! Prokurator cierpko o obrońcach polityka! Jest wniosek o wyłączenie sędzi

Prokurator Piotr Woźniak, kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nie kryje swojego zaniepokojenia. W czwartek warszawski sąd rejonowy po raz kolejny odroczył posiedzenie w sprawie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry, byłego szefa MS i posła PiS. Powód? Wniosek obrony o wyłączenie sędzi (WIĘCEJ: Pilne! Areszt dla Zbigniewa Ziobry odroczony! Sąd podjął decyzję, ale to nie koniec dramatu).

Prokurator Woźniak w rozmowie z dziennikarzami jasno wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. - Uważam, że w zasadzie wniosek ten sprowadzał się do stwierdzenie, że jeżeli sąd nie uwzględnia naszej oceny materiału dowodowego i naszej oceny procedury karnej, to sąd jest stronniczy. W ten sposób to nie działa. Oponowałem temu wnioskowi, aczkolwiek prokurator nie decyduje w tym zakresie, tylko sąd - mówił.

Jak dodał, odnosi wrażenie, iż wyczerpały się już argumenty ze strony obrony, że zachodzą formalne przeszkody do rozpoznania meritum wniosku o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztowania. Woźniak powiedział, że jest dobrej myśli i wyraził nadzieję, że 5 lutego, na kolejnym posiedzeniu, sąd już ustosunkuje się bezpośrednio do meritum wniosków prokuratury. - Ja oczywiście liczę, że uzna ten wniosek za zasadny - zaznaczył. Pytany o liczne wnioski formalne obrony, kolejne przerwy, odparł, że „odnosi wrażenie, że nie zależało obronie na tym, żeby dzisiaj ten wniosek został rozpoznany”.

Wniosek o wyłączenie sędzi, który został złożony przez obronę Zbigniewa Ziobry, stanowi kolejny element w tej skomplikowanej układance. Sędzia Michał Kusiak z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa poinformował, że wniosek zostanie rozpoznany niezwłocznie. Zaznaczył jednak, że jest on „bardzo obszerny” i wymaga dokładnej analizy. - Wobec tego, gdy ten protokół zostanie sporządzony, zostanie on przekazany wylosowanemu sędziemu i wówczas ten sędzia (...) ten wniosek niezwłocznie rozpozna - tłumaczył.

Sędzia Agnieszka Prokopowicz, która zajmuje się sprawą aresztu, już raz odroczyła posiedzenie 22 grudnia ubiegłego roku. Wówczas powodem było „omyłkowe niedołączenie przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku”.

