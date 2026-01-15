Pilne! Areszt dla Zbigniewa Ziobry odroczony! Sąd podjął decyzję, ale to nie koniec dramatu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ponownie odroczył posiedzenie w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry.

Powodem odroczenia jest wniosek o wyłączenie sędziego, która według obrońców Ziobry, należała do stowarzyszenia Iustitia.

Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie udzielono mu azylu politycznego, co utrudnia jego aresztowanie.

Co dalej z byłym ministrem i czy prokuratura wyda za nim list gończy?

Dlaczego posiedzenie zostało odroczone?

Niejawne posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry rozpoczęło się o godzinie 10:00. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt, argumentując obawą o możliwość utrudniania śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Jednakże, posiedzenie, które zakończyło się kilka minut przed godziną 15:00, przyniosło zaskakujący obrót wydarzeń. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Ziobry, przekazał, że sąd "postanowił odroczyć posiedzenie do 5 lutego z powodu wniosku o wyłączenie sędziego".

Sędzia z Iustitii? Adwokaci Ziobry wnoszą o wyłączenie

Kluczowym elementem odroczenia okazał się wniosek obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie sędziego. Według adwokatów, sędzia należała do stowarzyszenia sędziów Iustitia i wyrażała "jednoznaczne opinie w sprawie poglądów politycznych podejrzanego". Zdaniem obrońców, fakt ten uniemożliwiał sędzi orzekanie w sposób bezstronny. To już kolejne odroczenie, poprzednio, 22 grudnia 2025 roku, sędzia Agnieszka Prokopowicz odroczyła posiedzenie do 15 stycznia 2026 roku z powodu omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt.

Fundusz Sprawiedliwości i Pegasus. O co chodzi w śledztwie?

Prokuratura Krajowa, prowadząca postępowanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, zarzuca Ziobrze między innymi nielegalne przekazanie CBA 25 milionów złotych na zakup oprogramowania inwigilacyjnego Pegasus. Według adwokatów Ziobry, materiały niejawne dotyczące "kluczowego zarzutu" związanego z umową między Ministerstwem Sprawiedliwości a CBA, nie zostały im udostępnione. Wskazują, że te same materiały są wykorzystywane w postępowaniu przeciwko byłemu wiceszefowi MS, posłowi PiS Michałowi Wosiowi.

Andrzej Duda zdradza prawdę o żonie! Tego nikt się nie spodziewał

Najbardziej intrygującym aspektem sprawy jest fakt, że Zbigniew Ziobro obecnie przebywa na terytorium Węgier, gdzie udzielono mu azylu politycznego. Władze Węgier uznały, że grożą mu prześladowania polityczne, a decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku. Adwokat Bartosz Lewandowski poinformował również, że Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej. Czy azyl i dokument podróży ochronią byłego ministra przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Prokuratura jest zdeterminowana.

Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? List gończy i ENA w perspektywie

Prokuratura, uzasadniając wniosek o tymczasowe aresztowanie, wskazała na realne ryzyko ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego ze strony Ziobry. Prok. Piotr Woźniak zapowiedział, że w przypadku uwzględnienia wniosku o areszt, za Ziobrą zostanie wydany list gończy. Jeśli okaże się, że były minister nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym krokiem będzie uruchomienie poszukiwań na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Dokument podróży z Konwencji Genewskiej, choć umożliwia przemieszczanie się, nie daje dodatkowej ochrony przed takimi nakazami. Sprawa Ziobry wciąż pozostaje otwarta, a kolejne dni mogą przynieść decydujące rozstrzygnięcia.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Express Biedrzyckiej | VOD 2 | 2026-01-15 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.