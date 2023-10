Andrzej Duda śledzony! Lokalizator pod prezydenckim samochodem, który wrócił z Ukrainy.

Prezydenckie auto śledził lokalizator

Dziennikarze dotarli do szokujących informacji. Wynika z nich, że latem funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odkryli w jednym z aut należących do Kancelarii Prezydenta ukryty lokalizator niewiadomego pochodzenia. Urządzenie pozwala śledzić położenie samochodu w czasie rzeczywistym. Przez długie tygodnie pozostawało niewykryte.

Co istotne, jak podkreślają dziennikarze TVN, prezydent Andrzej Duda nie podróżował tym konkretnym samochodem, pod którym znajdował się lokalizator, ale potencjalnie mógł.

Odkrycia urządzenia dokonali pirotechnicy SOP

Wstrząsającego odkrycia dokonali pirotechnicy Służby Ochrony Państwa, którzy zgodnie z procedurami sprawdzali samochody mające wejść w skład kolumny prezydenckiej, pod kątem podłożenia pod auto materiałów wybuchowych. W trakcie takiej właśnie procedury SOP-owcy wykryli podczepiony lokalizator.

— Zagotowało się, bo nie było wiadomo, kto zainstalował to urządzenie. Okazało się, że ten samochód mógł jeździć z tym urządzeniem przez kilka miesięcy i był w tym czasie nieraz włączany do składu kolumny prezydenta, w tym podczas jego wyjazdów do Ukrainy — przekazał tvn24.pl funkcjonariusz SOP.

Jak dowiedzieli się dziennikarze TVN24, po tym niebezpiecznym incydencie sprawdzane są teraz wszystkie auta włączane do kolumn z osobami ochranianymi. Wcześniej, jak usłyszeli, ze sprawdzaniem "bywało różnie".

W skład kolumny prezydenckiej najczęściej wchodzą trzy auta — jedno główne, w którym znajduje się prezydent oraz dwa ochronne. Do nich za zgodą SOP-u mogą zostać dołączone kolejne.

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP nie skomentowało tych doniesień. Milczy także rzecznik prasowy SOP oraz służby prasowe ABW.

