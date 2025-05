Donald Tusk zabrał głos ws. CPK. Przełomowe informacje

Zapraszamy do oglądania

- Chciałbym poinformować - to już może też przetnie tę wrzawę wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego - że w ciągu najbliższych godzin, teraz, rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska. [...] Robota ruszyła po latach opowiadań o tym, że potrzebujemy dużego lotniska w środku Polski, dzisiaj rusza ta procedura - ogłosił premier Tusk.

Szef rządu podkreślił, że przyjęto specjalne rozwiązania, które mają na celu preferowanie polskich przedsiębiorstw w procesie wyłaniania wykonawcy.

- Zadaniem zleceniodawcy, zadaniem spółki Centralny Port Komunikacyjny jest takie przeprowadzenie procedury, aby skorzystały na tych kontraktach budowlanych polskie firmy. I tak będzie- zapewnił premier.

Wartość terminala szacowana jest przez spółkę CPK na 5 miliardów złotych. Premier Tusk zapowiedział również "atomową repolonizację" w sektorze energetyki jądrowej.

- Podjęliśmy decyzję, że z 60 mld zł, które budżet państwa ma przeznaczyć na budowę elektrowni jądrowej, znacząca część tych środków musi trafić do polskich firm - oświadczył. Dodał, że Polskie Elektrownie Jądrowe zidentyfikowały krajowe firmy zdolne do dostarczania komponentów i części do elektrowni atomowych.

Deregulacja i ochrona rynku

Rada Ministrów ma przyjąć pakiet deregulacyjny, który dotyczy zamówień publicznych. Premier poinformował, że rząd chce pójść ustawowo dalej, niż wynika to z obecnej interpretacji przepisów unijnych, jeśli chodzi o dopuszczanie do procedur przetargowych firmy z tzw. państw trzecich. - Przyjmujemy dziś projekt ustawy, który pozwoli zamawiającemu wykluczyć z procedury przetargowej podmioty pochodzące z tych państw - poinformował szef rządu.

- Zawsze będzie to decyzja tego, kto zamawia - czy to będzie instytucja publiczna, polska firma czy jednostka badawcza. Jeżeli zamawiający uzna, że partner z państwa trzeciego jest niezbędny, bo nie posiadamy odpowiednich kompetencji, a realizacja zadania tego wymaga - to będzie miał możliwość podjęcia takiej decyzji - wyjaśnił Tusk.

Premier zapowiedział publiczne rozliczenie z postępów w repolonizacji gospodarki.

- Chcę, by wszystkie resorty, a także spółki Skarbu Państwa i agencje, zdały publicznie relację z tego, jak przebiega proces repolonizacji polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że będziemy mieli się czym pochwalić - podsumował Tusk.

