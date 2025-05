Apel "Super Expressu" przyniósł efekty! Nawrocki i Trzaskowski podpisali Pakt dla Seniorów

Pakt dla Seniorów

W Pakcie dla Seniorów znalazły się konkrety: wysoka waloryzacja świadczeń, więcej tanich i darmowych leków, utrzymanie 14. emerytury, emerytura bez podatku, lekarz bez kolejki, szacunek dla seniora oraz utworzenie pełnomocnika ds. seniorów.

Zapytaliśmy Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, czy podpiszą się pod tymi deklaracjami. Odpowiedzieli bez wahania. - Emeryci zasługują na godne życie, na spokój, szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Jesień życia powinna być czasem odpoczynku i pewności finansowej. Będę głosem polskich seniorów w Pałacu Prezydenckim! - zapowiedział Karol Nawrocki w rozmowie z nami.

Najnowszy sondaż prezydencki nie zostawia złudzeń! Trzaskowski wygrywa

A co o Pakcie sądzi kandydat KO na prezydenta? - Seniorzy są fundamentem naszej wspólnoty – to oni budowali Polskę, którą dziś rozwijamy. Ich doświadczenie i mądrość są dla nas ogromną wartością, dlatego z pełnym przekonaniem podpisuję Pakt dla Seniora! - powiedział Rafał Trzaskowski.

Nawrocki i Trzaskowski są za Paktem

A jak obaj kandydaci w kampanii zabiegali o głosy emerytów? Karol Nawrocki kładł nacisk na poprawę sytuacji finansowej seniorów poprzez zagwarantowanie waloryzacji emerytur powyżej inflacji oraz minimalnej podwyżki świadczeń (o 150 zł). - Jako prezydent będę gwarantem, że ich emerytury będą chronione przed inflacją, a waloryzacja zawsze przyniesie realny wzrost świadczeń – mówił Nawrocki podczas debaty "Super Expressu".

Kandydat PiS jednocześnie atakował kandydata, strasząc, że ten dąży do podwyższenia wieku emerytalnego. - Będę walczył z inflacją i wysokimi cenami prądu, bo to one najbardziej uderzają w seniorów. Jako prezydent nie dopuszczę do podwyższenia wieku emerytalnego – zapewnił Trzaskowski na konwencji w Gliwicach.

O propozycjach dla seniorów, jakie ogłosili pozostali kandydaci na prezydenta przed pierwszą turą wyborów, informowaliśmy na początku maja.

PREZYDENCKI POKER 26.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.