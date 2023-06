Andrzej Duda wygłosił niespodziewane orędzie! O czym mówił?

Co dziś robi była premier?

Bogusław Wołoszański wprost: "Putin popełnia błędy jak Hitler"! Wraca do Smoleńska: Czy źle naprowadzali Tupolewa?

Co powiedział prezydent?

"Zbliza się polska prezydencja w UE, za 1,5 roku musimy byc doskonale przygotowani, dlatego już 1 maja wyznaczyłem trzy ważne cele, które będziemy chcieli osiągnąć czyli: pogłębienie wspołpracy transatlantyckiej czy wsmocnienie wspolpracy UE z Ameryką, przyjęcie do UE, Ukrainy, Mołdawi i krajów Balkanów Zachodnich i trzeci cel to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego" wyliczał prezydent w orędziu.

Jak stwierdził, aby byc dobrze przygotowany wystąpi ze specjalną ustawą, która ma sformatować współpracą pomiędzy parlamentem, rządem i prezydentem włącznie z partiami opozycyjnymi.

"Ta inicjatywa ma udowodnić, że cala klasa poltyczna może współpracowac ze sobą, to sprawdzian, dla partii, które pokażą komu tak naprawdę zależy na interesach Polski" - stwierdził na koniec prezydent.

W krótkim wystąpieniu prezydent podsumował naszą obecność w UE

Prezydent przypomniał, że dokładnie 20 lat temu odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. "7 i 8 czerwca 2003 roku Polacy podjęli historyczną decyzję, przytłaczającą większością opowiedzieli się +za+ przystąpieniem do Unii, a tym samym potwierdzili przynależność Polski do świata zachodu" - powiedział.

Zaznaczył, że podobnie jak miliony Polaków wziął wówczas udział w referendum i głosował "za" mając w pamięci słowa papieża Jana Pawła II, że "Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski, że nasza ojczyzna powinna dołączyć do Unii, że powinniśmy uczestniczyć w jej kształtowaniu zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od kiedy ponad tysiąc lat temu dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy".

"Z perspektywy czasu widać wyraźnie jak dobrą decyzją było wejście Polski do Unii. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic oraz wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Przez te lata pokazaliśmy też, że znakomicie radzimy sobie w Unii Europejskiej, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas, że osiągnęliśmy sukces. Szybszy rozwój naszego kraju, liczne inwestycje, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich to tylko niektóre z naszych osiągnięć" - powiedział prezydent.

Stwierdził, że "sukces Polski w Unii jest zasługą milionów Polek i Polaków, wielu środowisk, samorządów i organizacji". "Wprowadzenie Polski do Unii, a następnie budowanie jej pozycji i zabieganie o jej interesy może stanowić również przykład współpracy o różnych barwach politycznych - prawicy, lewicy, ludowców. Chciałbym wszystkim za to podziękować. Dobrze przysłużyliście się Polsce" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda zdecydował ws. lex Tusk! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.