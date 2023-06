PILNE! Andrzej Duda wygłosi orędzie we wtorek wieczorem. Co się dzieje?!

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy we wtorek o 20:00

Prezydent Andrzej Duda wygłosi we wtorek wieczorem orędzie. To już kolejne wystąpienie prezydenta w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że w poniedziałek (29.05) oraz w piątek (2.06) Andrzej Duda dwa razy pojawiał się publicznie z komunikatem. Oba wystąpienia dotyczyły "lex Tusk". Czego ma dotyczyć wieczorne orędzie i jaki temat zostanie poruszony? - Prezydent Andrzej Duda wygłosi we wtorek o godz. 20 orędzie - przekazała PAP szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych. Zapytana o to, czego będzie dotyczyło, odparła, że: - Dotyczy przyszłości, tylko tyle mogę powiedzieć. Również tajemniczy był Paweł Szrot, minister z prezydenckiej kancelarii.

Pytany na antenie radia Wnet, o to, czy prawdzie są pogłoski o prezydenckim orędziu odpowiedział: - Pan Prezydent wybiera takie sposoby komunikacji z narodem i ze społeczeństwem, jakie uznaje za stosowne. Przypomniałem tylko tydzień temu w Połczynie-Zdroju bardzo wyczerpująca, tłumaczył powody swojej decyzji dotyczącej ustawy o komisji weryfikacyjnej właśnie nie polityką, nie publicystą, tylko zwykłym mieszkańcom tej miejscowości – odparł szef gabinetu prezydenta. Wiadomo, że orędzie prezydenta Andrzeja Dudy zostanie wyemitowane w telewizji publicznej. Pierwsze doniesienia o orędziu pojawiło się na portalu 300plolityka.pl

Kiedy prezydent wygłasza orędzie?

Orędzie jest to uroczyste przemówienie ważnej w państwie osoby, w tym wypadku prezydenta, do ogółu. Zwykle orędzie dotyczy bieżącej sytuacji politycznej w kraju, może dotyczyć także kwestii społecznych oraz gospodarczych.

Sonda Jak oceniasz prezydenta Andrzeja Dudę? Dobrze Źle